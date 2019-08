Confirman alza en la luz

Otra alza en la tarifa del servicio de energía eléctrica será anunciada en enero próximo y será aplicada en las facturas de febrero de 2008, a más de 650 mil clientes de Unión Fenosa en todo el país, utilizando una fórmula que el Gobierno acaba de oficializar para que estos “ajustes” se realicen cada mes, conforme los aumentos en el precio internacional del petróleo de referencia para Nicaragua.



El principal acuerdo entre el Gobierno y Fenosa, en los encuentros sostenidos en las últimas dos semanas, es el diseño y consenso respecto de esta fórmula, que será empleada en enero conforme los aumentos en el crudo, para anunciar una nueva alza en el mes siguiente, dijo una fuente del sector energético.



Esta situación anuncia que en cuestión de cuatro meses la tarifa subirá más del 10 por ciento, ya que en noviembre pasado, diciembre presente y enero próximo, ahora se aplica un ajuste total del 9.06 por ciento, y según el marco legal de la industria eléctrica, no se puede anunciar un alza menor al uno por ciento.





Rappaccioli lo confirma

Este miércoles el Ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, evadió la pregunta más de una vez, pero al final lo confirmó: “Es seguro que se va a seguir haciendo otro ajuste en enero, y ojalá que no sea necesario seguir haciendo ajustes en los meses siguientes. Y ojalá que los precios de combustible sigan bajando, pero es un elemento que está fuera de nuestro alcance”, indicó el funcionario. Respecto de las reuniones con Fenosa, sólo dijo: “Hay compromisos mutuos de parte de ellos para mejorar el servicio, reducir las pérdidas, hacer inversiones.



Por nuestra parte, a través del INE, hacer los ajustes en tarifa cuando haya que hacerlos, ya sea hacia arriba o hacia abajo” expresó. Ernesto Martínez Tiffer, Presidente de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, dejó en evidencia que en estos encuentros existen serios problemas respecto al cálculo de las deudas que tiene Fenosa con todos los agentes del sector, pues los números de la empresa no “encajan” con las cifras de sus proveedores.



Martínez Tiffer dijo que las discusiones son intensas en este orden y por eso descartó que pueda haber alguna conciliación de deudas este viernes, tal como aseguró Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa.



Y es que según este funcionario, Fenosa les adeuda más de 60 millones de dólares, porque “sin incluir intereses por mora ni multa de acuerdo con el contrato existente, son 52 millones de dólares, y si le sumamos los intereses y las multas, son 64 millones de dólares, tanto en facturas vencidas como en no vencidas”. Sin embargo, esas cifras no cuajan con las de Fenosa, pues según Katín, la deuda que tienen con el gobierno es de unos 40 millones de dólares.