Texaco y Shell al margen de negociaciones con gobierno

Directivos de las compañías Texaco Caribbean Inc. y Shell Nicaragua S.A. se declararon desinformados de las pretensiones del gobierno de querer venderles combustible venezolano a través de la estatal Empresa Petróleos de Nicaragua (Petronic), tal como lo anunció el Ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, el miércoles pasado. “Estamos contactando al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para que nos platiquen si hay realmente algo que nos involucre, porque nosotros hacemos nuestras compras exclusivamente a la refinería de la Esso” expresó Juan Carlos Habed, representante legal de Texaco, luego que EL NUEVO DIARIO le preguntara: “¿Han participado en los acuerdos para comprarle combustible a Petronic?”



Esta misma pregunta END se la hizo a Mauricio Aranda, Gerente General de Shell Nicaragua S.A., y a la misma respondió que “de momento no hemos tenido ninguna invitación… lo leí, pero no tengo más información”, por lo que aseguró, al igual que Habed, que solicitarán información más precisa al MEM para conocer los detalles de las negociaciones entre el gobierno y la Esso Standard Oil.





Petronic funcionaría como “agente vendedor”



Rappaccioli reveló el miércoles pasado que a más tardar a mediados de la semana próxima se estaría firmando un acuerdo entre el gobierno y la Esso, en el que se contemple que esta compañía comprará crudo venezolano y sus derivados a Petronic, pero, además, dijo que esta empresa estatal serviría de “agente vendedor” para las petroleras Texaco y Shell.



Con este acuerdo, Rappaccioli señaló que el país tendrá “un empuje bastante grande”, tomando en cuenta las ventajas de los acuerdos entre Alba de Nicaragua, S.A., Albanisa, que es una empresa mixta entre Venezuela y Nicaragua, y Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa.



Y es que según declaraciones de Francisco López --quien es presidente de Petronic y también vicepresidente de Albanisa--, los acuerdos con Pdvsa establecen que las importaciones totales en materia de crudo o combustible del país sureño a Nicaragua serán canceladas en un 50 por ciento por Albanisa a Pdvsa en un período de 90 días. Y el restante 50 por ciento, la mitad, está dirigido al fondo de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), y el otro 25 por ciento es para varias instituciones estatales.



El Ministro de Energía también expresó que una vez logrado el acuerdo con la Esso, aumentarían la capacidad de importación de crudo venezolano y sus derivados de un millón 600 mil barriles que se importaron este año, a unos 10 millones de barriles que el gobierno pretende importar el año próximo.



Sin embargo, Habed expuso que dejaron mensajes con la asistente del Ministro de Energía, y si la propuesta “es algo razonable y bueno para Nicaragua, bienvenido… pero eso sí, queremos saber más detalles y no hemos tenido hasta el momento más información adicional”, dijo.



Por su parte, Aranda expresó que luego de conocer la información precisa procederán a analizar dicha propuesta, porque recordó que existe un contrato con la Esso en donde compran combustible para abastecer a las gasolineras Shell del país.





Todo lo compran a la Esso

Y es que según Habed y Aranda, ni la Texaco, ni la Shell importan combustible de otros países, ya que todo el producto, en materia de combustible, se lo compran directamente a la refinería de la Esso.



Habed reveló que Texaco compra al menos unos 100 mil barriles mensuales de diesel, gasolina, kerosén y búnker a la Esso, mientras que la Shell, según Aranda, compra unos 90 mil barriles. No obstante, ambos no precisaron un estimado del precio a que compran cada barril a la Esso, al argumentar que el costo varía de acuerdo a los movimientos del mercado internacional.



END quiso conocer si el MEM atendería la solicitud de los representantes de la Shell y Texaco de conocer mayores detalles sobre los acuerdos, pero la relacionista pública de esa institución no respondió a nuestras llamadas, ni a los mensajes.