Ex cancilleres ven lado bueno de fallo de La Haya

De positivo y de ganancia para Nicaragua fue calificado por un grupo de ex diplomáticos, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo limítrofe en el mar Caribe con Colombia, en el entendido de que nuestro país opta por decenas de miles de kilómetros cuadrados que en este momento la nación sudamericana no se los reconoce.



El ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco comentó que el fallo es “altamente positivo” para Nicaragua, porque Colombia argumentó siempre que el tribunal internacional no debía meterse en ese asunto y sí lo hizo, y porque los colombianos afirmaban que ya había una frontera, que es el meridiano 82, mientras que Nicaragua lo negaba señalando que la Corte tenía que definir esa situación.



Tinoco observó que si bien es cierto que la Corte Internacional dijo que la Isla San Andrés es colombiana y con una extensión de 50 kilómetros cuadrados, “lo que está en disputa son 130 mil kilómetros cuadrados de mar territorial, y la Corte, a lo sumo, lo que podrá darle a esas islas es un círculo de mar a su alrededor”.



Lo fundamental es que la Corte se metiera y que de ahora en adelante se va a decidir la frontera, eso es lo importante, porque allí hay recursos del mar inagotables.





Aguirre Sacasa

Por su parte, el ex canciller Francisco Aguirre recordó que mientras él fungía en ese cargo, Nicaragua interpuso la denuncia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. sin embargo, considera que aún “no hay cosa juzgada”.



“No quiere decir que ganamos el fallo, pero obligamos a Colombia a someterse”, expresó el legislador Aguirre Sacasa, quien también explicó el principal interés de Nicaragua en esta demanda: “Lo único que nos interesa es el uso económico de ese enorme mar. Lo importante es recuperar la zona económica de explotación exclusiva de Nicaragua”, dijo.





Eduardo Montealegre

El ex canciller Eduardo Montealegre piensa que el fallo deja implícito que Colombia debe regirse por la Convención del Mar de la década de los años 40, “donde se establecen las 200 millas, que ha sido la posición de Nicaragua”.



En ese contexto, Montealegre señala que el fallo ha sido una ganancia para Nicaragua, aunque si Colombia dice que no va a negociar, el tribunal internacional dirá que está listo para dirimir esa diferencia.



“Yo creo que al final es una de cal y una de arena para Nicaragua, pero la riqueza y la importancia del mar, que ha sido una posición desde un inicio, es sumamente ventajoso para el país, porque allí está la verdadera riqueza”, comentó.