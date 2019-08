Ortega insta a Colombia a acatar fallo de La Haya

El presidente Daniel Ortega confía en que Colombia acatará la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ayer se declaró competente para dirimir el conflicto entre ambos países por la frontera marítima en el Mar Caribe.



En el acto de creación del Consejo de la Industria del Maíz y el Consejo de las Pulperías, Ortega expresó su satisfacción porque el tribunal de Justicia de La Haya desechó el argumento colombiano de que el meridiano 82 es la frontera marítima

En un típico acto gubernamental realizado en las afueras de Managua, en el barrio Sierra Maestra, el mandatario recibió las cartas credenciales de los embajadores de El Salvador y Libia, y firmó dos convenios con la cooperación de Luxemburgo para promover el turismo en cuatro departamentos del norte del país.



También rubricó cuatro convenios con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para preservar el medio ambiente.





El Consejo de las tortilleras

El recién creado Consejo “irá creciendo”, aseguró el mandatario, quien exaltó la labor de las mujeres que venden tortillas y demás alimentos hechos del maíz. “¿A quién no le gusta la tortilla? Ahhh, ¿y la tortilla palmeada? ¡Esa es la verdadera tortilla! No esa que viene en bolsa. Ese es el plato más rico del mundo”, comentó Ortega.



Sólo le faltó al mandatario cantar la canción de Carlos Mejía, “Los hijos del maíz”. “La cosa de horno, el perrerreque, la chicha… Y para Navidad, la torta de maíz con la que se hace la sopa borracha”, decía el mandatario casi saboreándose.



Según explicó, el nuevo Consejo garantizará el maíz a precio justo, porque “ese tal mercado libre no es justo, es un asalto legalizado”. Será la Empresa Nacional de Alimentos Básicos (Enabás) la que abastecerá a las integrantes del Consejo.





Mensajes

Ortega se solidarizó con el gobierno de Argelia por los ataques terroristas ocurridos en ese país, y también con el presidente boliviano Evo Morales, porque “hay una conspiración en marcha contra él”.



Hizo un llamado a Álvaro Uribe, Presidente de Colombia, para que inicie un diálogo con el “hermano comandante Manuel Marulanda”, y por último dejó el mensaje para los diputados ante la Asamblea Nacional: “Anden, trabajen”.