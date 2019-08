“CPC o resurrección de una época funesta”

El doctor Julio Briceño, un estudioso marxista, aseguró que el legítimo Frente Sandinista --de Carlos Fonseca y de Ricardo Morales Avilés-- fue borrado del mapa, y su nueva composición es “amorfa, encabezado por uno que otro secretario político sandinista, la mayoría sin ninguna trayectoria histórica”.



Además de los reclutados “sin ninguna formación político-ideológica”, dijo el facultativo, “esa base social del nuevo FSLN, está constituida propiamente como fuerzas gubernamentales de choque, recordatorias de otras épocas funestas de nuestra historia”.



El FSLN que conocimos ya no existe, indicó Briceño Dávila. “Su destrucción fue dirigida desde antes de 1990, por etapas, hasta llegar a la época actual. El FSLN inicial de 1963, el de Carlos Fonseca y Ricardo Morales Avilés, fue barrido del mapa, simplemente esa organización ya no convenía a los intereses de la cambiante cúpula que encabeza Daniel Ortega”.





El inesperado triunfo

A partir del inesperado triunfo en las elecciones del 5 de noviembre de 2006, comenzó otra febril etapa de reforzamiento del andamiaje de la cúpula, barriendo toda la brasa menuda de las cenizas de la organización anterior, sostuvo el analista.



De acuerdo con Briceño Dávila, con los CPC “comenzó una estrategia para la construcción a troche y moche de una nueva base social clientelar de la pareja conyugal, donde el sandinismo es un nombre nada más para guardar las apariencias, para tapar los huecos dejados desde los años 90 por las numerosas deserciones y disensiones de distintos dirigentes y grupos, incluidos algunos comandantes que empezaron a resucitar en posteriores alianzas sandinistas”.



Recordó que, en 1978, los Comités de Defensa Civil (CDC) se formaron espontáneamente en todos los barrios del país, en el fragor de la lucha por el derrocamiento de la dictadura. Al triunfo de la Revolución en 1979 se constituyeron en Comités de Defensa Sandinista (CDS), y fueron grandes pilares de esperanza popular para las transformaciones sociales que llegaron a cuentagotas por la guerra y se truncaron con la derrota electoral de 1990.



“16 años después, con el triunfo electoral del 5 de noviembre 2006, el gobierno triunfante anunció la ‘II etapa de la Revolución perdida’ y comenzó a fabricar bajo el fragor y la sombra del oportunismo mediático, los CPC, con una masa amorfa de pobladores encabezados por uno que otro secretario político sandinista, la mayoría, sin ninguna trayectoria histórica, y los reclutados, sin ninguna formación político-ideológica, pero estimulada por diversas formas subliminales de la publicidad del ‘Pueblo Presidente’”.





“Contraste brutal”



El analista dijo que vista así, esa base social del nuevo FSLN está constituida propiamente como fuerza gubernamental de choque, recordatoria de otras épocas funestas de nuestra historia.



“Es un contraste brutal que un gobierno continuador de las políticas neoliberales de sus antecesores, venga a querer hacerle creer al pueblo trabajador, y a la clase obrera y campesina, que están más arruinados que nunca, que ahora, son el ‘Pueblo Presidente’”.



Pueden tal vez, temporalmente, creérselo los pobladores reclutados en los CPC, señaló Briceño Dávila, porque son en primera línea los beneficiados preferenciales con los préstamos del banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela y con otros diversos rubros de la solidaridad de ese hermano país, o porque los pongan a vender arroz y frijoles, pero no el resto de la población, que sigue viviendo con menos de un dólar al día.



“Para que estemos claros, dice el presidente que el primer CPC integrado al gabinete de Poder Ciudadano es el de los empresarios del Incae, el Cosep y sus cámaras”.





Los parches paliativos

Las soluciones visibles no son viables para resolver de manera permanente el problema de la escasez de los alimentos, apuntó. Las medidas económicas tomadas son parches paliativos.



“Se necesitan, además, políticas estatales capaces de detener a los agiotistas, a los acaparadores, a los hambreadores del sistema social en que vivimos. Se necesitan políticas de gobierno capaces de poner un tope a los precios, de estabilizar los mismos, y que simultáneamente redunden en una eficaz lucha contra el desempleo”.



Más bien, en vez de atacar a fondo la crisis que vive Nicaragua en todos los ámbitos económicos, políticos y sociales, el gobierno de la pareja conyugal se transformó en un remendón pega parches, va degenerando y convirtiéndose en un pesado fardo insoportable que enferma a la sociedad, comentó.



“Su discurso es prepotente y fraudulento, y ya cuesta mucho esfuerzo prestarle atención como hace algunos meses”, dijo.



Igual que la tragicomedia de la cárcel de Alemán en El Chile, los CPC han sido el burdo instrumento para imponer ilegalmente a Rosario Murillo en dos cargos “legitimados” hace unas noches por una Corte Suprema de Justicia espuria, pasando encima de la “chanchera” inepta y a la vista y paciencia de los demás poderes del Estado, plagados de corrupción e incapacidad, cuestionó el doctor Briceño Dávila.





La sentencia de los recaderos

Afirmó, además, que en medio de “esa modalidad enigmática de la nigromancia, la noche del 5 de diciembre, igualito a la cobardía delincuencial, el gobierno mandó a sus recaderos a matar varios pájaros de un solo tiro”.



La sentencia de esos recaderos, además de servir de excelente cortina de humo para ocultar las desgracias de la crisis económico-social, es un golpe artero a los trabajadores de la ciudad y del campo, a quienes el plagiado eslogan de “Arriba los pobres del mundo”, les concede el derecho al pataleo mientras les llueve fuego, indicó.



“Esa muestra desafiante de soberbia y prepotencia es la característica de la incapacidad de la burguesía emergente del pacto FSLN-PLC, y desnuda toda la trama de un atraso global de las elites que se mueven en las sombras del poder, un panorama muy parecido al oscurantismo medieval”, puntualizó el hombre de izquierda.