Magistrados alargan sentencia Volz

GRANADA



La sentencia final en el caso Chamorro-Volz por el delito de asesinato, que deberá emitir el Tribunal de Apelaciones de Granada, continúa pendiente, y ni siquiera el magistrado Alejandro Estrada conoce la fecha y hora de emisión.



Según Estrada, los magistrados Norman Miranda, Roberto Rodríguez y su persona, quienes integran la sala penal, están trabajando en el proyecto de sentencia del caso, mismo que ya pasó por sus manos y por las de Miranda.



“Ahorita el proyecto está en poder del magistrado Rodríguez, pero no sabemos cuándo esté listo definitivamente”, señalo Estrada. Sin embargo, manifestó que en caso de que la Fiscalía o una de las partes no esté de acuerdo con la sentencia, pueden recurrir de casación a la Corte Suprema.



Intentamos hablar con el presidente del tribunal, Norman Miranda, pero a través de su asistente Danny Castillo, conocimos que no brindara información a los medios de comunicación. “Dice que los atenderá hasta que salga la sentencia, antes no”, manifestó el asistente.



Por su parte, Estrada dijo que la tardanza en el pronunciamiento de la sentencia se debe a que son tres personas colegiadas las encargadas de dictarla, y que para ello tienen que llegar a un consenso de fondo y de forma.



“Tal vez si fuera una sola persona la encargada, el proceso fuera más rápido, pero como tenemos que estudiarlo detenidamente, se lleva mucho más tiempo”, subrayó.



Además, dijo que el documento del caso consta de más de 600 folios comprendidos en dos tomos, y que a ello se debe que cada uno de los magistrados tarde unos cuatro meses analizándolo.