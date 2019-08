Envían a comisión proyectos de amnistía para Alemán

Tres proyectos de amnistía que de aprobarse beneficiarían al ex presidente y reo Arnoldo Alemán fueron enviados el viernes a una comisión legislativa de la Asamblea Nacional, que dictaminará sobre su viabilidad previo a la discusión en el plenario.



Los proyectos, un decreto y dos iniciativas de ley, fueron enviados a la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, que preside el liberal opositor Enrique Quiñónez, uno de los promotores de esas propuestas.



Esa decisión fue tomada por la junta directiva de la Asamblea Nacional, que preside René Núñez, tras abrir la sesión con 49 de 92 legisladores que integran ese poder del Estado, dos más del mínimo conforme al quórum de ley.



Alemán, que gobernó Nicaragua de 1997 a 2002, fue condenado en diciembre de 2003 a veinte años de cárcel por lavado de dinero, fraude, malversación de caudales públicos, asociación e instigación para delinquir y delito electoral en perjuicio del Estado.



La sala penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) ratificó el jueves esa condena y revocó el beneficio que permitía al ex gobernante movilizarse por todo el territorio, recluido ahora en su domicilio "bajo medidas restrictivas" debido a que padece de enfermedades crónicas.



Una jueza de Managua notificó a Alemán sobre una orden de detención emitida en su contra por la justicia de Panamá por los delitos de blanqueo de capitales por valor de 58,2 millones de dólares, aunque no puede ser extraditado.



El jefe del grupo parlamentario oficialista, Edwin Castro, señaló que esas iniciativas de amnistía "no traen desarrollo a país" y más bien advirtió sobre sus consecuencias.



"Esas leyes de amnistía al final pueden poner en libertad a los cárteles de Sinaloa y los narcotraficantes de Colombia", advirtió el legislador sandinista, bajo el argumento que esos proyectos dejarían libres a los acusados por delitos de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias controladas.



"Estamos poniendo en peligro la seguridad nacional, la lucha contra la narcoactividad y los compromisos internacionales de Nicaragua", sostuvo.



Los proyectos de amnistía que beneficiarían al ex presidente serán discutidos en la Comisión de Paz, que no tiene un plazo para emitir dictamen, que puede ser unánime, a favor o en contra, o bien combinados.



Una vez se emita un dictamen es remitido a la primera secretaria del Parlamento y es la directiva, integrada por dos sandinistas y cinco opositores, la que decidirá cuando se discute en el plenario, donde con 47 votos pueden aprobar o rechazar esas propuestas.



La Asamblea Nacional la integran 38 diputados sandinistas, 26 del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 17 de la Alianza Liberal Nicaragüense - Partido Conservador (ALN-PC), cuatro de la Bancada por la Unidad, tres del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), y cuatro independientes.



Los opositores PLC, ALN-PC y Bancada por la Unidad, que suman 47 diputados, el mínimo para aprobar leyes ordinarias, reafirmaron que respaldarán esas iniciativas que, según los sandinistas, también beneficiará al ex presidente Enrique Bolaños (2002-2007) y sus funcionarios, ahora miembros de esos grupos parlamentarios.



Los opositores, por su lado, alegan que en Nicaragua se han aprobado 11 leyes de amnistía, incluida las dictadas a inicios de los años noventa que beneficiaron a los sandinistas que confiscaron propiedades durante su primer gobierno (1979-1990).