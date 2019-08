Se podrían perder US$ 112 millones si no aprueban presupuesto Bayardo Arce dijo que el régimen con el que trabaja el Grupo de Apoyo Presupuestario los obliga a desembolsar recursos solamente si el presupuesto es aprobado por la Asamblea Nacional EFE

14 Diciembre 2007 |

3:41 p.m. |