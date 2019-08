Colombia celebra fallo sobre litigio marítimo

Colombia celebró el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que reconoció la soberanía colombiana sobre tres islas reclamadas por Nicaragua, aunque otras voces advirtieron que deja un sabor agridulce y compromete los intereses petroleros del país en el Caribe.



"Nicaragua sufre un revés fundamental en su posición, ya que siempre pretendió que el archipiélago de San Andrés le pertenecía y que el tratado Esguerra-Bárcenas supuestamente era nulo e inválido", resaltó un comunicado leído por el canciller colombiano Fernando Araújo.



La CIJ de La Haya admitió el jueves que no tiene jurisdicción sobre la soberanía de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que por un tratado de 1928 pertenecen a Bogotá, pero decidió que tiene competencia para juzgar la delimitación de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia.



El fallo resuelve parcialmente una demanda presentada por Nicaragua en 2001, en la que le pidió al tribunal que tratara la cuestión de la soberanía de una zona de más de 50 mil kilómetros cuadrados que incluye dichas islas y los cayos adyacentes de Roncador, Serrana, Serranilla y Quitasueño.



La CIJ dejó abierto el asunto de qué otros territorios pertenecen al archipiélago y deberá pronunciarse sobre la soberanía de esas cuatro formaciones, donde la empresa noruega Inseis trata de establecer la existencia de petróleo por encargo de Colombia.



El presidente Alvaro Uribe, en una alocución al país pronunciada en la noche del jueves, dijo que "Colombia continuará ejerciendo soberanía y jurisdicción en el archipiélago y las áreas marítimas correspondientes en estricto apego a los principios y normas del derecho internacional".



"Se respetarán los límites marítimos actuales mientras no sean modificados por instrumentos jurídicos pertinentes", puntualizó.



Afirmó además que "Colombia se encuentra debidamente preparada para defender ante la Corte los intereses nacionales, que como en el tema de los callos y del meridiano 82, la Corte ha dispuesto llevarlos a una sentencia de fondo".



Según la Corte, la frontera marítima no tiene por qué fijarse en dicho meridiano, una cuestión que será resuelta en un juicio futuro en La Haya.



El canciller colombiano sostuvo que el fallo no obliga por ahora a una negociación bilateral, mientras que el ex canciller Julio Londoño --agente de Bogotá ante el tribunal-- explicó que la CIJ "puede en algún momento hacer la delimitación o dar pautas a las partes sobre cómo hacerlo".



El optimismo del gobierno contrastó con opiniones como la del ex presidente colombiano Ernesto Samper (1994-98) y la del experto en política exterior de la privada Universidad del Rosario, Vicente Torrijos.



"Era una decisión previsible, pero deja un sabor agridulce", dijo Samper, quien recomendó al gobierno no esperar a que la Corte fije los nuevos límites, evocando otro fallo de octubre de la CIJ, que estableció una nueva frontera marítima entre Honduras y Nicaragua.



Por su parte, Torrijos previó que la definición de una nueva frontera compromete los intereses de Colombia, en particular los petroleros.



"Estamos en una especie de fiesta pero sin música. Este fallo nos va a complicar la vida, sobre todo en el aspecto económico, que es el fondo del asunto y lo que ha despertado el apetito nicaragüense" por una zona con "enorme potencial petrolero", dijo.