Convenio Esso-Petronic

Las empresas Petronic y Esso firmaron ayer un convenio de hospitalidad, con el cual se formaliza y regula el uso del Plantel Corinto número uno propiedad de Esso, intervenido por Petronic en septiembre para recibir combustible proveniente de Venezuela.



De acuerdo con el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, la firma de este convenio da plena seguridad a Petronic de hacer uso de los tanques y operarlos en conjunto con la Esso, brindando mayor capacidad de recepción a Petronic para recibir diesel y gasolina.



“Esto no sólo representa hacer uso de esas instalaciones, sino un primer paso importante que nos llevará en pocos días a un segundo gran paso, que es la firma del contrato de compra-venta de las mismas instalaciones de parte de Petronic; a la vez, por medio de este convenio, Petronic venderá a la Esso petróleo crudo y sus derivados por medio del contrato que existe entre Albanisa y PDVSA de Venezuela”, afirmo Rappaccioli.



Señaló que la Esso, a partir del convenio entre Albanisa y PDVSA, podrá comprar hasta 27 mil barriles de petróleo por día, es decir, 10 millones de barriles por año, que podrá refinar en su planta.



“A la fecha, por las limitaciones que hubo de recepción de petróleo, gasolina y diesel en Corinto, y por la falta de acuerdo, como el que ahora se firma, en este año a lo largo de once meses sólo se ha podido traer un millón y medio de barriles, pero esperamos en 2008 llegar a los 10 millones de barriles que podemos adquirir a través del acuerdo de Albanisa”, señaló Rappaccioli.





Alquiler hasta fin de año

Por su parte, el ingeniero Francisco López, Presidente de Petronic, dijo que esta empresa pagará un dólar con 14 centavos por barril que sea recibido en los tanques del plantel Corinto número 1 de la Esso.



“Esperamos recibir en lo que queda del año alrededor de 25 mil barriles, de forma que pagaremos 30 mil dólares en concepto de un arriendo que concluirá el 31 de diciembre, pues a partir del próximo martes 18 de diciembre, iniciaremos las conversaciones para determinar el costo del plantel que pasará a manos de Petronic”, dijo López.



Al ser consultado sobre el precio de venta que tendrá el Plantel Corinto número 1, el gerente general de la Esso, Joaquín de Magalhaes, manifestó que no era política de la empresa hacer pública la información comercial, pero comentó que será un acuerdo favorable a todas las partes.





Sin confrontación

El presidente de Petronic dijo que el acuerdo se firmó sin ninguna confrontación, sino con una fluida comunicación entre las partes.



“No hubo confrontación, todo lo contrario, siempre hemos mantenido la comunicación porque somos dos empresas que tienen como objetivo el suministro de crudo y derivados para el pueblo de Nicaragua. Este convenio viene a fortalecer la estrategia comercial de la Esso, y en el caso de Petronic, viene a triplicar las inversiones sociales derivadas de la venta y uso del combustible donado por el generoso pueblo de Venezuela”, concluyó López.





¡No somos intermediarios!, somos representantes

El presidente de Petronic, Francisco López, dijo que el Estado no nacionalizará la distribución de combustible, sino que ellos se “encargarán de suplir la demanda total de combustible en el país”, aclarando que no son los únicos importadores de petróleo y sus derivados.



“Nosotros supliremos la demanda total de combustible del país, la Esso será nuestro cliente, pues ellos son los principales refinadores, pero le venderemos también a las plantas generadoras de energía, a las plantas “Hugo Chávez” y Las Brisas, siempre al mismo precio que Venezuela establece. Será una operación de principio “back to back”, nosotros daremos el crudo y sus derivados al mismo precio de Venezuela, sólo aplicando la depreciación, a nosotros ellos nos comprarán porque somos la representación de PDVSA en Nicaragua, y lo que obtengamos de beneficio por este comercio justo, será dirigido a proyectos sociales”, afirmó el ingeniero López.