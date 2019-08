88 mil dólares en honorarios por deuda serbia

Los contralores aprobaron que el Banco Central de Nicaragua (BCN) desembolsara más de 88 mil dólares para pagar honorarios a la firma de abogados estadounidense CGSH, que representa al Estado ante una demanda de más de 9 millones de dólares interpuesta por cuatro empresas serbias en una corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos, aun cuando la cifra inicial para cubrir los gastos de ese juicio eran de sólo 50 mil dólares.



El vicepresidente de la Contraloría, Lino Hernández, informó que la decisión la adoptaron en una de las tres reuniones extraordinarias que sostuvieron esta semana, y que la misma se tomó sin que el BCN explicara por qué los montos se habían disparado de 50 mil dólares, que era lo que les habían aprobado en un inicio, a 88 mil 131.



“Decidimos aprobarlo porque de acuerdo con lo que nos dijo el Banco Central, se dieron algunas diligencias de la firma contratada que se tomaron más tiempo del que estaba programado, y por eso fue que se incrementó el monto”, dijo Hernández.



Estimó que los argumentos del BCN no son los más sólidos como para subir los honorarios de los abogados de la firma Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (CHSG), pero dijo esperar que la deuda de los serbios esté incluida en el paquete de deuda externa comercial que fue “recomprada” por Nicaragua, de acuerdo con lo informado el pasado 6 de diciembre por el titular del Banco Central, Antenor Rosales.



“No sabemos si realmente está incluida, pero ojalá y sea así”, dijo el vicepresidente de la Contraloría.



La demanda de cuatro empresas serbias tiene su origen en unas deudas que originalmente el Banco Central de Nicaragua contrajo con el banco Udruzena Beogradska Banka (Beograd) bajo acuerdos de créditos suscritos entre ambas instituciones financieras en octubre de 1983 y junio de 1985. En esos años, lo que hoy es Serbia formaba parte de la antigua Yugoslavia.



Las empresas Inex-Interexport Belgrado, 14 de October Kruseback, IMT AD Belgrado y DP FAP Fanos, son las que interpusieron la demanda el pasado 4 de abril ante una Corte Federal de Washington D.C., que es presidida por el juez Reggie Walton.



Los informes no precisan qué bienes o servicios adquirió Nicaragua para contraer la deuda, que no incluye intereses por 20 años.



El presidente del BCN, Antenor Rosales, dijo por su parte que desconocía con exactitud si la deuda con los serbios forma parte del 94 por ciento de la deuda externa comercial, valorada en mil 326 millones de dólares, pagando sólo 64 millones de dólares.