Ventas bajas en Lotería, pero se espera repunte

El sorteo especial 1406, de 10 millones de córdobas, fue anunciado oficialmente ayer por el gerente general de la Lotería Nacional, Ernesto Vallecillo, quien dijo que ya están en la calle los 45 mil billetes, sin embargo los loteros aseguran que hasta el momento las ventas están bajas en comparación con el año pasado.



“Queremos decir que en bodega ya no tenemos un solo billete. Todo está en la calle y esperamos que este año el premio mayor no se quede en la Lotería Nacional”, expresó Vallecillo, recordando que los billetes salieron a la venta desde la semana pasada y tienen valor de 800 córdobas y 40 por cada vigésimo.





Restableciendo la confianza

Vallecillo comentó que restablecer la confianza en una institución no es fácil, pues mucha gente con el sorteo navideño del año pasado se sintió lastimada y engañada. Por eso asegura que han buscado cómo recuperar al comprador que sintió que la Lotería no era fiel con las reglas del juego, también están tras nuevos compradores, y piensan abrir sucursales en municipios donde no tenían presencia.



El funcionario dijo que las utilidades del año, incluyendo el sorteo navideño, andarán por los 50 millones de córdobas. “Podemos decir que estamos superando en medio millón a las utilidades del año anterior, las más grandes en la Lotería Nacional en los últimos diez años. Esto hay que atribuirlo a varios factores, como el movimiento de las ventas, reducción de gastos varios antes exagerados y combinando la dinámica de sorteos ordinarios y extraordinarios”.



Vallecillo expresó que a partir del lunes harán un monitoreo de los niveles de ventas, sin embargo, como ya los billetes tienen más de una semana en la calle, a través de la recuperación en contabilidad consideran que se ha vendido el veinte por ciento del sorteo.





Ventas bajas

A pesar del optimismo oficial, los loteros aseguran que la venta está muy lenta en comparación con la del sorteo de 2006, que fue de 1 millón de dólares, y es que según los vendedores, el sorteo en dólares es más atractivo para los compradores.



El lotero Pedro José Pavón consideró que las ventas se recuperaron un poquito con el aguinaldo, pero a pesar de que el billete del actual premio es más barato “en comparación con el año pasado, a estas alturas se había vendido por lo menos el 50 por ciento del sorteo, y es que la gente quería el premio en dólares, ellos dicen que es la moneda que no se devalúa”.



“Todos los años se vende, pero las ventas están lentas, y es que también el billete lo sacaron un poco más tarde que en años anteriores. Pero lo cierto es que el año pasado se vendió más”, expresó Francisco Poveda.



La lotera que sólo se identificó como Aura Lila, dijo que no hay muchos compradores. “Siento bajas las ventas. No hay ‘riales’. Estamos preocupados porque el aguinaldo ya lo dieron y esto no se mejora. Y es que también a la gente le gustó más el premio en dólares, aunque yo les diga que eso no importa, porque si gana ahí no más se puede ir al banco a convertirlos”.



Finalizó diciéndonos que ayer hasta el medio día no había vendido nada del premio navideño, y que desde que se entregaron los billetes la semana pasada, de los cuales ella agarró 80, apenas había vendido 5 billetes a 9 días del sorteo.



Para Isabel Cristina Arana su situación se pinta igual a la de sus colegas. “Ventas frías. Comparado con 2006, a estas alturas ya teníamos ganancias. Compré 30 billetes y de esos sólo he vendido cuatro”.





Los premios

El primer premio del 24 de diciembre será de 10 millones de córdobas; dos premios de 250 mil córdobas; un premio de 200 mil; dos premios de 100 mil; uno de 50 mil; uno de 20 mil: dos premios de 10 mil; siete premios de 2 mil; 35 premios de 1 mil 800 córdobas; 600 premios de 1 mil 700. A esto hay que añadir las terminaciones. Por terminaciones de cuatro cifras se dará en total 51 mil 200 córdobas; 40 terminaciones tendrán 256 mil; por 405 terminaciones de dos cifras se totalizará la entrega de 1 millón 296 mil; y para 4 mil 50 terminaciones de una cifra, serán 6 millones 480 mil córdobas.



El sorteo extraordinario se rifará como el ordinario, a las seis de la tarde, lo cual obedece a que mucha gente se decide a comprar a última hora, lo cual dará más oportunidad a que haya un ganador. Si no cae el premio mayor de la Lotería el 24 de diciembre, éste se divide en dos y al sorteo siguiente se le añade la cantidad de 4 millones 400 mil córdobas, correspondiente al 31 de diciembre.