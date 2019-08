Ortega dice que narcos pagan a sus opositores

El presidente Daniel Ortega dijo ayer que los diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) ante la Asamblea Nacional, podrían estar impulsando un proyecto de Ley de Amnistía porque el narcotráfico les está pagando, pues de aprobarse, no sólo Arnoldo Alemán sería beneficiado, sino los reos condenados por narcotráfico.



“Pareciera que los cárteles (de la droga) le pagaron a la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y al Movimiento Renovador Sandinista (MRS)”, dijo Ortega, en un acto de la Policía Nacional.



Según el mandatario, el proyecto de amnistía que ayer fue enviado a la Comisión de Gobernación del Parlamento, “es una falta de respeto a la Policía Nacional y a su lucha contra el narcotráfico.





Denuncia

Ortega leyó el primer artículo de dicho proyecto, pues considera que debe denunciar lo que calificó “como barbaridad”. Según lo leído por el mandatario, el primer artículo contempla: “Se otorga y concede amnistía a favor de las autoridades, así como ex autoridades, ex funcionarios y empleados de la administración pública de los poderes del Estado de cualquier categoría, que fueron involucrados como autores en la acción de los delitos siguientes: fraude, peculado, asociación para delinquir, lavado de dinero y actividades ilícitas de la Ley 285, Ley de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas”.



Y hay más: “la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y cualquier otra instancia administrativa, tribunales del Poder Judicial que tramitaren o estuviesen tramitando investigaciones criminales o administrativas o estén llevando a cabo investigaciones penales --‘y oigan bien’, insistió Ortega--, deberán suspenderlos y ordenar la libertad inmediata de los detenidos”.



El presidente insistió en que esta ley “es un atentado contra las instituciones que han librado una batalla contra el narcotráfico”. “En la desesperación de ayudar a los que le han robado al pueblo nicaragüense, han metido esta ley de amnistía”, expresó Ortega, quien reiteró que no hay consideraciones de orden político que hagan necesaria esta ley.





Ni Bolaños

El ex presidente Enrique Bolaños, quien también estuvo en la actividad, expresó su desacuerdo ante tal iniciativa de ley. La primera comisionada y jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, dijo que “lo ideal sería que todos los componentes del sistema de justicia trabajen en la misma dirección”.



“Lo dicen con claridad, sin ninguna vergüenza, con el mayor descaro”, dijo Ortega, refiriéndose a los legisladores.