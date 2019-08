Ortega podría ser declarado incapaz

La alianza del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) podría presentar una iniciativa de ley para declarar la “incapacidad total” del presidente Daniel Ortega para seguir al frente del Gobierno, pues consideran que está actuando disociado de la realidad, casi rayando en la locura.



La diputada Mónica Baltodano dijo que las últimas declaraciones de Ortega en donde afirma que el MRS apoya una iniciativa de Ley de Amnistía, que “es patrocinada por cárteles de la droga internacional que buscan liberar a narcotraficantes presos en Nicaragua”, demuestran que el gobernante se encuentra cada vez más alejado de la realidad y por tanto hay que tomar medidas frente a ello.



“Nosotros hemos sido claros en rechazar la aprobación de leyes para la impunidad, y hemos dicho que (Arnoldo) Alemán tiene que cumplir su condena por corrupción, porque no queremos revolcarnos en el lodo que Daniel Ortega lo ha estado haciendo por años con Alemán, pero cuando vemos ese tipo de declaraciones nos damos cuenta que está cada vez más fuera de la realidad”, dijo Baltodano.



“Pareciera que los cárteles (de la droga) le pagaron a la Alianza Liberal Nicaragüense, al Partido Liberal Constitucionalista y al Movimiento Renovador Sandinista”, dijo Ortega por la noche, en un acto de la Policía Nacional.



Según el mandatario, el proyecto de amnistía que el viernes fue enviado a la Comisión de Gobernación del Parlamento “es una falta de respeto a la Policía Nacional y a su lucha contra el narcotráfico”.



La diputada Baltodano dijo que “ese reiterado afán de mentir a nosotros nos conduce a pensar que parece loco y está perdiendo la razón; y si sigue insistiendo en mentir, no quedará más camino que promover al amparo del artículo 149 de la Constitución la declaratoria de incapacidad total del presidente”.



Dicho artículo señala que “son faltas definitivas del Presidente y Vicepresidente de la República: la incapacidad total permanente declarada por la Asamblea Nacional, aprobada por los dos tercios de los diputados”, es decir, con el voto de 56 de los 92 legisladores.



Buscarían votos de sandinistas inconformes



Las bancadas del PLC, ALN y MRS suman entre todas 52 votos, pero según Baltodano, con los grandes problemas que existen a lo interno del Frente Sandinista por la manera como Ortega conduce al país compartiendo su poder con la primera dama, Rosario Murillo, no descarta que haya una rebelión y que algunos diputados oficialistas se sumen a la iniciativa y así lograr los 56 votos.



“El nivel de locura en el que se está metiendo al país debe provocar que las fuerzas en general lleguemos a esa conclusión, y apuesto a que sea posible lograr un respaldo a esa iniciativa si él sigue dando tantas muestras de estar lejos de la realidad o demente”, dijo Baltodano.



Quiñónez: “El capo es Ortega”



El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Enrique Quiñónez, dijo que las afirmaciones de Ortega no tienen ninguna credibilidad porque la población está clarísima que si hay alguien que sí ha actuado como “capo”, es el mandatario.



“Mirá, si las declaraciones las hubiese dado alguien distinto, con peso moral, pues valdría la pena darle algún tipo de importancia, pero viniendo del capo más grande que ha habido en la historia de Nicaragua, como es Ortega, pues no hay que considerarlas como meritorias”, dijo Quiñónez.



El diputado liberal señaló que la decisión de lo que llamó “bancadas democráticas”, es aprobar una amnistía “para acabar con el chantaje y la extorsión” que hacen “los capos”, que encabeza el presidente Ortega, en contra de políticos opositores que rechazan su manera de conducir el país y de manipular a las instituciones.



Agregó que Ortega “es un ignorante” porque la amnistía no busca liberar a narcotraficantes y que en su momento lo que podrían hacer es poner nombres y apellidos a quienes se pretenda beneficiar.



“Eso (liberar narcos) sólo está en la mente de personas como Ortega, que seguro no olvida un caso muy sonado a nivel internacional sobre trasiego de drogas en el aeropuerto de Los Brasiles en la década de los 80”, dijo Quiñónez.



Quiere desviar la atención, dice Montealegre



El presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y diputado, Eduardo Montealegre, dijo que Ortega se olvida de la investidura que tiene como presidente de la nación y se dedica a brindar declaraciones “irresponsables” que lo que buscan es desviar la atención del verdadero problema que tiene el país, que es el irrespeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho.



“Eso es totalmente ridículo y está equivocado, porque lo único que verdaderamente pretende es desviar la atención de la población de asuntos fundamentales, como que se le devuelva a la Asamblea Nacional su derecho de legislar de una manera autónoma, un derecho que ha pretendido cercenar la Corte Suprema de Justicia”, dijo Montealegre.



Sus jueces son los que liberan narcos



El ex candidato a la presidencia Edmundo Jarquín, señaló por su lado que nunca el MRS ha estado a favor de la impunidad ni de ninguna amnistía que la estimule, a la vez rechazó el chantaje de Ortega a sus opositores a través del Poder Judicial.



“Aquí hemos visto salir a narcotraficantes de las cárceles sin necesidad de leyes de amnistía, y todos sabemos que es Daniel Ortega quien maneja el Poder Judicial”, dijo Jarquín.