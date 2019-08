“Notificación a Alemán es correcta”

El fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, aseguró ayer que la notificación del juicio que se le abrirá a Arnoldo Alemán en Panamá se hizo correctamente, contradiciendo así a Alemán, quien recibió la notificación y dijo que estaba mal hecha.



“La notificación se hizo a través del Poder Judicial, como lo manda su Ley Orgánica”, expresó Centeno Gómez, quien asistió a la sesión especial por la clausura de la legislatura.



El jueves pasado Alemán fue notificado por la juez Segundo de Distrito Penal de Audiencia de Managua, María Concepción Ugarte Barillas, sobre una resolución del Juzgado del Tercer Circuito Penal de Panamá sobre la apertura de un juicio por blanqueo de capitales, que incluye una orden internacional de captura. Al recibirla Alemán dijo que el proceso de notificación no era correcto.



El ex mandatario condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero y malversación de caudales públicos adujo que la notificación debía hacerse a través del Ministerio Público, que dirige Centeno Gómez, un cercano a él.



El Fiscal General fue cauteloso al referirse a la causa que se le ha abierto a Alemán en Panamá. “Habría que ver. Se está tratando de nacionales que pueden ser enjuiciados en el extranjero, hay que ver hasta dónde hay competencia y capacidad”, contestó Centeno a las interrogantes de los periodistas.



“Eso no me corresponde a mí”, expresó cuando se le consultó su opinión sobre el juicio contra el ex presidente y que también incluye a la esposa de Alemán, María Fernanda Flores, al padre de ésta, José Antonio Flores Lovo, y al ex director General de Ingresos Byron Rodolfo Jerez Solís.



Se queda en el Chile



La ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, dijo que Arnoldo Alemán se quedará en su casa-hacienda ubicada en El Crucero mientras los médicos determinen su estado de salud.



“Están los médicos con todo el equipo haciendo los estudios. Después decidirán cuál es la situación de él, y se decidirá si se va a quedar en El Chile o se va para Tipitapa, pero en este momento se queda en El Chile”, expresó.