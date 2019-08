Colombia: "Nicaragua sufrió grave traspié en La Haya"

El ex canciller colombiano y coagente ante la Corte de Justicia de La Haya, Guillermo Fernández, aseguró que Nicaragua tuvo un grave traspié porque su aspiración histórica de quedarse con el archipiélago de San Andrés y Providencia (Caribe) la perdió ante el tribunal internacional.



En declaraciones divulgadas este domingo por diarios nacionales, Fernández dijo también que hay frustración por parte del país centroamericano al "no lograr que la Corte declarara la nulidad de un Tratado" de 1928, en el que Nicaragua reconoció la soberanía colombiana sobre el archipiélago.



El jueves pasado la Corte admitió no tener jurisdicción para conocer sobre la soberanía de Colombia en el archipiélago, en razón a que por el tratado de 1928 pertenecen a Bogotá, pero decidió que tiene competencia para juzgar la delimitación de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia.



"Justifican derrota"



Al referirse a pronunciamientos del gobierno de Nicaragua de que el fallo fue una victoria para ese país, Fernández aseguró que "la única explicación que le encuentro a esa reacción es que están tratando de justificar la estruendosa derrota que sufrieron al perder esa pretensión histórica".



"Por años ha sido su interés mayor ejercer soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y sus zonas marítimas". "Esa ha sido históricamente la principal reivindicación de Nicaragua en su demanda contra Colombia", recordó el ex canciller.



Y reiteró que "Nicaragua sufrió un revés fundamental en su posición, porque siempre pretendió que el archipiélago le pertenecía".



"No puede Nicaragua, ahora, señalar que su única pretensión eran los espacios marítimos, para alegar que ganó, cuando realmente perdió", concluyó Fernández.