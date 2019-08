“Temor y presión” en jurado de Rivas

Los cinco miembros del jurado que decidieron dejar en libertad a tres rivenses señalados como coautores del crimen del policía encubierto Rómulo García (Memo), pasaron todo el proceso con cierto temor, y la presión aumentó aún más en ellos cuando a las audiencias asistieron familiares de los acusados, según reveló uno de los que dictaminó la libertad de los acusados.



El veredicto de no culpabilidad que cayó como un balde agua fría a la Policía Nacional, se dio minutos antes de la diez de la noche, y el primer reo en recibir la buena noticia fue Rolando Siézar, conocido como Rula, y luego siguieron Luis Medina Amoretty y el sanjuaneño Gunter Antonio Guido, dijo el integrante del jurado que prefirió ocultar su identidad.



Las tres audiencias en que se escenificó el juicio oral y público, fueron “tres días fatales y unos miembros del jurado que hasta temblaban de los nervios, porque la verdad es que estos casos los debería de ver directamente una juez, es un trabajo que le corresponde a una judicial” explicó.



“Fueron tres días sin trabajar, y de remate actuamos como miembros del jurado al fiado”.



Policía abandonan sala en protesta



Para emitir el veredicto de no culpabilidad, los cinco miembros del jurado se tomaron hora y media y al salir nuevamente a la sala, la secretaria del jurado dio lectura del fallo, y tras conocerse que Siézar había sido absuelto, los oficiales de la Policía, procedieron a retirarse uno a uno, en una muestra de inconformidad con el jurado, a quienes los oficiales custodiaban al entrar y salir de los juzgados.



El maratónico juicio inició el tres de diciembre y luego fue reprogramado para el doce, y ese día se realizó una inspección en los predios de la finca El Madroñal, ubicada frente a los kilómetros 117 y 118 de la Carretera Panamericana, dónde, según la acusación ocurrieron los hechos sangrientos.



El final del proceso se dio el pasado viernes, y los miembros del jurado no hallaban la hora de que llegara ese momento. Ahora, la Fiscalía y la CSJ anuncian que investigarán todo lo que pasó alrededor de tan sonado juicio.