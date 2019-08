Gasolina sigue con sus precios volátiles

El precio de la gasolina subió este fin de semana unos 30 centavos de córdoba por litro, mientras el diesel reflejó una leve baja en su valor, según el reporte de las distribuidoras de combustible.



En la gasolinera Esso cercana al Parque La Paz, la gasolina súper subió de 19.30 a 19 córdobas con 76 centavos por litro, y la regular pasó de 18.95 a 19.27 córdobas por litro.



El diesel, en cambio, registró un leve descenso, al variar de 18.80 a 18.43 córdobas el litro.



En la Texaco Las Américas el precio de la gasolina regular cambió de 19.18 a 19.48 córdobas por litro, mientras que la súper pasó de 19.56 a 19.86 córdobas por litro. En esta gasolinera también se reportó una disminución en el precio del diesel, que pasó de 20.16 a 19.86 córdobas por litro.



En algunas gasolineras como la Petronic, el precio es aún más alto, tal es el caso de la distribuidora del puente Larreynaga, donde la súper se cotiza en 20.08 el litro y 19.90 el litro de regular.



Los combustibles han mantenido una tendencia alcista en el precio, siguiendo el mismo ritmo del petróleo en el mercado internacional.



Sólo en algunas semanas se produce una leve disminución en su valor, para subir posteriormente por varias semanas consecutivas.



El litro del kerosén continúa subiendo, y según el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, el valor del litro, que supera los 18 córdobas, se estima que siga su tendencia alcista.



Los precios de los combustibles a nivel local siguen la tendencia del precio internacional del petróleo, que este fin de semana cerró en unos 92 dólares el barril del crudo de Texas, de referencia para Nicaragua.



Aunque ha estado experimentando fluctuaciones fuertes de subidas y bajadas, los especialistas en el tema consideran que la tendencia del petróleo es a mantenerse alto en el precio.



Gas no reporta aumento



El precio del gas butano, que ha venido experimentando constantes alzas desde hace meses, no registró variación este fin de semana, según algunos distribuidores, los cuales consideran que los precios se mantendrán igual a la semana anterior.



El precio del cilindro de 25 libras continuará ofreciéndose a 248.15 córdobas, y el de 100, a mil 141 con 50 centavos.



Edwin Ramos, propietario de la Distribuidora Ramos, dijo que según le comunicaron los representantes de la empresa Tropigás, el precio para esta semana se mantendrá sin variación.



En la distribuidora de gas El Tope se nos informó que no habían recibido reporte de ningún cambio en el precio del gas para esta semana, al igual que lo mencionaron los dueños de otros expendios.