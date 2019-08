Sigue lloviendo fuego colombiano sobre Ortega

Dos ministros colombianos en menos de una semana han hecho severas críticas a Daniel Ortega, luego que éste declarara que el líder rebelde de las FARC, Manuel Marulanda, “Tirofijo”, era su “hermano”, y diera algunas “recomendaciones” al presidente Uribe sobre los secuestrados.



Primero le correspondió al ministro de Interior y de Justicia Carlos Holguín, quien aseguró el domingo que la actitud del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, “era descarada y desconsiderada”.



Ayer, el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está más cerca de la guerrilla de las FARC que de la democracia colombiana, ya que califica de “hermano” al líder de ese grupo rebelde, conocido como “Manuel Marulanda” o “Tirofijo”.



“Esa es una actitud descarada, desconsiderada. Se trata de una persona que tiene unas concepciones muy equivocadas acerca de lo que nos corresponde como latinoamericanos, de seguir luchando para que el terrorismo sea erradicado”, precisó Holguín a periodistas.



El ministro de Defensa, Santos, reaccionó en una entrevista a la emisora La FM, de Bogotá, a nuevas críticas del mandatario centroamericano al Gobierno colombiano en relación con los secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque se abstuvo de decir si cree que Ortega “está demente” como dice la oposición de Nicaragua.



“Me imagino que (Ortega) debe estar muy coordinado con las FARC, por lo menos su corazón debe estar allá y no acá. No hay dudas, y no de ahora sino de hace mucho tiempo, de que Ortega está mucho más cerca de las FARC que de la democracia colombiana”, dijo el ministro Santos.



“Le oí decir (al presidente Ortega) que el Gobierno está interesado en asesinar a los secuestrados, lo cual me parece totalmente absurdo. Eso no tiene ni pies ni cabeza, y por eso casi ni merece respuesta ese tipo de aseveraciones”, dijo.



Ortega acusó a Uribe



El presidente de Nicaragua acusó al Gobierno de su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, de “condenar a muerte” a los secuestrados por las FARC, entre ellos la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, que también tiene nacionalidad francesa.



El pasado viernes, la Cancillería colombiana emitió una nota de protesta por declaraciones anteriores del presidente Ortega, quien llamó “hermanos” a los guerrilleros de las FARC, entre ellos a su fundador y jefe Pedro Antonio Marín, conocido como “Manuel Marulanda” o “Tirofijo”.



Con todo, Ortega insistió en sus críticas durante el fin de semana, mientras que el opositor Movimiento Renovador Sandinista (MRS, centro izquierda) indicó que estudia la posibilidad de declararlo incapaz por “demente”.



El ministro Santos afirmó que el mandatario nicaragüense está “confundido” cuando afirma que el Gobierno colombiano está exigiendo a las FARC desmovilizarse antes de poder hablar de un acuerdo para la liberación de los rehenes.



Antecedentes



Las FARC tienen cautivos a 45 políticos, soldados, policías y estadounidenses, entre ellos la ex candidata Betancourt, que aspiran a canjear por cerca de 500 guerrilleros presos.



El ministro colombiano recordó que en 1985 ganó el Premio de Periodismo Rey de España con una serie de informes sobre el conflicto de Centroamérica, uno de los cuales, titulado “Una revolución despilfarrada”, se refería a Daniel Ortega, que había presidido el Gobierno sandinista.



Mientras tanto, el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi, reiteró sus críticas al presidente de Nicaragua.



“Queda uno sorprendido de que una persona investida de semejante calidad, pueda manifestarse en esa forma” sobre el jefe de las FARC, manifestó Holguín Sardi a la radio RCN.



“¿Qué se puede decir de quien se autodenomina hermano de criminales, secuestradores y torturadores y lo trata con tanta familiaridad?”, puntualizó el ministro.



La polémica con Ortega se desató un día después de que la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, reconociera la soberanía de Colombia sobre el archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia, pretendido por Nicaragua.