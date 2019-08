Destituyen a edil de Quezalguaque

LEÓN

A través de una sesión extraordinaria, este martes 17 de diciembre el Concejo de Quezalguaque destituyó de sus funciones al edil Bruno Montoya, acusado por ineficiencia administrativa, concentración de poder y por reiteradas ausencias en el cargo.



La destitución fue acordada en horas de la mañana en la biblioteca municipal por dos concejales sandinistas y dos liberales, quienes además eligieron al nuevo alcalde, Francisco Torres.



El concejal del PLC, Gelmin Martínez, aseguró que el edil Montoya fue señalado desde hace tres años por inoperancia en la gestión de proyectos sociales en beneficio de la población. “Hemos tenido mucha paciencia con el alcalde, su enfermedad no lo deja gobernar eficientemente, los concejales tratamos de ayudarle, pero él no quiso. Tomamos la decisión de destituirlo para trabajar coordinadamente por el bien de la población”, refirió.



También destacó que ya enviaron el certificado de suspensión de las funciones como alcalde, “esperamos que sea sensato, desaloje la oficina de la comuna y deje trabajar en paz a los concejales”, expresó el concejal Martínez.



Se enojó cuando le pidieron cuentas

“Al alcalde Montoya le dolió que le hayamos pedido cuentas de una camioneta Hilux que costo 26 mil dólares y que fue destruida completamente hace varios meses por uno de los conductores cercanos a él”, explicó el concejal del Frente Sandinista, Juan José Martínez Córdoba.



Agregó que es falso que el alcalde Montoya haya gestionado proyectos en beneficio de la población. “Aquí únicamente se han invertido los fondos económicos provenientes de las trasferencias del gobierno central.



El alcalde es inoperante e ineficiente, es hora de que se vaya a su casa a descansar”, aseveró.



Así mismo, destacó que la decisión del Concejo de suspender al edil Montoya es institucional y no personal.



Los argumentos son contundentes, el alcalde no está gobernando para la mayoría de la población.



Además, los problemas de salud que presenta no le han permitido estar al frente de la comuna a tiempo completo y de manera eficiente, dijo.



En horas de la tarde, el edil Montoya sacó a todos los trabajadores de la comuna y se atrincheró en su despacho. A través de Humberto Espinoza Meléndez, alcalde de Telica y miembro de la Asociación Departamental de Municipios de León, (Admul), Montoya señaló a EL NUEVO DIARIO que seguirá en su cargo a pesar de la destitución ejercida por el Concejo.



Humberto Espinoza Meléndez aseveró que los concejales están en su pleno derecho de argumentar la destitución del edil Montoya por las causales que crean pertinentes, pero la notificación de destitución se hará efectiva hasta que el Consejo Supremo Electoral emita su resolución.