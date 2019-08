Martínez no ha llamado a Corte Plena para aprobar normativa Jueces y Solís urgidos por la Ley de Carrera Judicial

Los miembros de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, Ajumanic, se declararon en paros escalonados desde ayer a nivel nacional para exigir al presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Manuel Martínez, que convoque a la Corte en Pleno para que aprueben la normativa de la Ley de Carrera Judicial, sin embargo, los jueces de Managua estaban trabajando normalmente este lunes y no sabían nada de la protesta.



El reclamo de Ajumanic fue respaldado por el vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, quien recordó que hay 19 millones de euros de ayuda internacional que están condicionados a la aprobación de la normativa de la Ley de Carrera Judicial.



“Debería haber una actitud más madura, más responsable por parte del presidente de la Corte para sentarse en una Corte en Pleno a discutir con nosotros dos cosas: la normativa que le recordé el viernes, porque hay un compromiso con la UE para aprobarla a más tardar el 21 de diciembre, y dos, lo de la sentencia de la Sala Constitucional (referida a los Consejos del Poder Ciudadano, CPC)”, apuntó Solís.



Solís aclaró que la sentencia está firme y es válida para los CPC, la Asamblea Nacional y el presidente de la República, Daniel Ortega, y que lo que se tiene que discutir en el seno de la Corte en Pleno es la vigencia para el resto del país.



Las reuniones de la Corte en Pleno se paralizaron desde que los sandinistas decidieron ratificar la vigencia de los controversiales CPC sin la presencia de los magistrados liberales de la Sala Constitucional, y la crisis se profundizó cuando los magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, decidieron confirmarle la condena de 20 años de cárcel al ex presidente Arnoldo Alemán.



El vicepresidente de la CSJ dijo que los liberales no deberían mezclar una cosa con la otra, y convocar a la Corte en Pleno para discutir exclusivamente la normativa de Ley de Carrera Judicial.