Presión EU por Volz

El Departamento de Estado, vía EmbUSA en Managua, urgió ayer al Poder Judicial a que pongan en libertad al norteamericano Eric Stanley Volz, a quien el Tribunal de Apelaciones de Granada revocó la condena a 30 años de prisión por el asesinato atroz de la joven Doris Ivania Jiménez.



“Confiamos que las autoridades nicaragüenses asegurarán la seguridad y bienestar del Sr. Volz mientras él se encuentre bajo su custodia”, refiere un documento en el que solicitan se le garantice a Volz el acceso a los oficiales consulares y abogados, mientras se implementa la decisión del Tribunal de Apelaciones de Granada.



El Portavoz Adjunto del Departamento de Estado, Tom Casey, dijo que el mensaje al gobierno de Nicaragua es “que queremos ver que esta decisión se implemente lo más rápido posible, queremos verlo capaz de salir del país y reunirse con su familia, y estamos asegurándonos que le proveamos, como lo hemos hecho durante su encarcelamiento, con acceso consular y que tenga la posibilidad para ver a su abogado y otros derechos que debe tener”.



Dijo que aunque algunas veces hay dos o tres días de retraso, en este momento no hay nada más que el deseo de que lo dejen en libertad de inmediato, pero no hay ninguna causa de preocupación actualmente.



Magistrado es norteamericano



La sentencia a favor de Volz fue firmada por el magistrado de nacionalidad norteamericana, Roberto Rodríguez Baltodano, quien ayer aseguró que eso no influyó para que revocara la condena, y en cambio se la confirmara al nicaragüense, Julio Martín Chamorro.



“Sí, soy norteamericano, pero por eso no me siento presionado por la Embajada Americana, no influye en nada, no han intentado contactarme, pero les enviaré una copia de la sentencia para que conozcan mi actuación”, afirmó Rodríguez, tras defender la sentencia emitida con su colega de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Granada, Alejandro Estrada.



Personeros de la Embajada de Estados Unidos en Managua han estado presentes desde que comenzó la investigación y en el juicio que se realizó en Rivas.



Por su parte, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrían iniciar una investigación de oficio, como lo han hecho en otros casos en torno a la actuación de los magistrados, después de que Mercedes Alvarado, madre de la joven asesinada, pidiera públicamente que sean investigados.



Amenazado de muerte



Rodríguez expresó ayer que se siente amenazado, pues mientras se encontraba en su despacho con el abogado Ramón Rojas, defensor de Volz, lo llamaron por teléfono y le hicieron un sonido: “Bang, bang”, que interpreta como amenaza de muerte.



“No podía de ninguna manera tomar una decisión diferente a esa. Me siento sumamente compungido, deprimido de lo que se dice, porque no ha habido ninguna cosa de esas”, dijo Rodríguez.



“Me siento amenazado, cuando veo las noticias y dicen que es una barbaridad, ojalá que no le pase a ellos lo mismo que me pasó a mí. Cuando viene Omar Cabezas y dice que me va a echar preso, puedo decir que es injuria, de dónde saca él esa autoridad, qué pasa con mi familia”, expresó.



En relación con lo expresado por los fiscales, sobre que las pruebas contra Volz eran directas y las de Chamorro circunstanciales y por consiguiente había suficientes pruebas para confirmar la condena, Rodríguez dijo que no se trata de las mismas pruebas.



Argumentó que a Chamorro la Policía lo encontró a 90 metros de la escena del crimen, arañado por todos lados, y un testigo indicó que durante una semana estuvo velando a la víctima en su negocio.



En relación a por qué desestimó el dictamen del médico forense que determinó que las excoriaciones de Volz eran compatibles con rasguños, y que la víctima trató de defenderse, alegó que la defensa argumentó otra cosa.



El dictamen forense es técnico y tiene mayor valor que la interpretación que de él hace la defensa, le indicamos, a lo que respondió: “Estamos agarrando lo que dice la defensa, me baso en lo que dice la defensa de que tales marcas no pueden ser dejadas por uñas, es ahí donde está lo controvertido, eso crea la duda, porque el forense dice que son en semiluna”.



El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, informó que en las próximas horas presentarán el Recurso de Casación en contra de la decisión del Tribunal de Apelaciones de Granada.