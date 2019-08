Jueza elude a ejecutor y falla recurso

Luego de conocer que la sentencia con que ordenan dejar en libertad al mexicano- estadounidense Erick Stanley Volz, no fue acatada por la juez de Distrito Penal de Juicio de Rivas, Iveth Toruño Blanco, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Granada emitieron un oficio ayer en el que nombran a un juez ejecutor para que intimara a la judicial y procediera a acatar el fallo, sin embargo la juez no recibió al juez ejecutor.



Según el auto que emitieron los magistrados a las 12.40 de la tarde de ayer, el mismo tuvo su origen por un recurso de exhibición personal que introdujo la mañana de ayer Fabbrith Gómez Meza, abogado de Volz, en el cual solicita a los magistrados nombre un juez ejecutor para que intime a la juez Toruño Blanco, “porque se niega a cumplir con la sentencia y sin ningún motivo se niega a girar la orden de libertad a favor de mi defendido, por lo que a la fecha se encuentra bajo detención ilegal”.



Los magistrados casi a lo inmediato nombraron como juez ejecutor al doctor Róger Pérez, quien al ser notificado se presentó a eso de las 3.30 de la tarde a los juzgados para intimar a la judicial y hacerla cumplir con la sentencia.



No lo dejaron ingresar



No obstante, en un primer intento Pérez no pudo intimar a la juez, ya que ésta no se encontraba en el complejo judicial, y al regresar a las cuatro de la tarde, el vigilante no lo dejó ingresar porque la misma juez le ordeno que no dejara ingresar a nadie, debido a que se encontraba realizando un juicio oral y público, y pese a que Pérez trató de convencer al vigilante para que lo dejara entrar, al final fracasó en su intento y se marchó hacia su oficina, diciendo que informaría a lo inmediato de lo sucedido a los magistrado del Tribunal de Apelaciones de Granada.



Expediente extraviado



Una vez que el juez ejecutor quedó claro que no cumpliría con su misión, agregó que se desconoce el paradero del expediente que remitieron ante la juez Toruño Blanco los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada el 17 de diciembre, y que el mismo abogado de Volz se lo comunicó, y según él, en su informe contaría de todo lo sucedido.