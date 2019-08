Fallo legitima feminicidio

La exoneración de Eric Volz por el caso de violación y asesinato atroz contra Doris Ivania Jiménez, fue tildada de otra burla a la justicia nicaragüense por representantes de organismos de derechos humanos que se mostraron indignados.



“Fue como volver a matar a la muchacha”, dijo el procurador de derechos humanos, Omar Cabezas, quien pidió a la Corte Suprema de Justicia una investigación de los magistrados de la Sala Penal de Granada que revocaron la sentencia de 30 años dictada contra Volz.



“De observar anomalías en la revocación de la sentencia, no sólo pediremos la destitución, sino un castigo ejemplar porque este país no puede seguir así”, aseguró el procurador, agregando que la destitución de un magistrado corrupto o de un juez corrupto no basta, pues tal parece que no les importa arriesgarse si reciben suficiente ‘coima’, por eso solicitará acciones por la vía penal.



Cabezas comentó que se reunió con el equipo legal de la Procuraduría de Derechos Humanos, estudiaron el caso, y observaron que no había forma jurídica para que saliera libre ante lo contundente de los hechos.



“No dudo de que haya jueces o magistrados honestos, pero como presidente de la Federación Iberoamericana de Ombdusman, me avergüenzo de hechos como éste. Es necesario que Volz no salga del país. Si hay voluntad política y jurídica para retenerlo legalmente mientras se aclaran los hechos, se puede hacer”, dijo Cabezas.



Negocian con la sangre de las mujeres



Por su parte, Mayra Sirias, coordinadora nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, dijo sentirse escandalizada por lo que está viviendo nuestro país, especialmente en la aplicación de la justicia.



“Tenemos rato de estar mencionando el manoseo de la justicia en este país, y nos preocupa la manera en que pueden negociar con la sangre de las mujeres”, expresó Sirias, agregando que es espantoso cómo juegan y manipulan a la justicia y es espantoso el mensaje que se envía a la población, pues este no es el único caso.



“Hay centenares de casos de criminales y abusadores de niñas que no son juzgados o que son procesados pero a la semana son liberados y mucho de esto tiene que ver con el dinero o negocios turbios. Aunque no tenga que ver con el narcotráfico, esto es parte del crimen organizado. La población debe pronunciarse y no debe dejar pasar estos actos vergonzosos”, señaló.



Sirias dijo no comprender cómo es la justicia en este país, pues la Red de Mujeres contra la Violencia tiene once meses de haber interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, relacionado con la Ley Contra el Aborto Terapéutico, pero el Poder Judicial sigue sin un dictamen. En el caso de Volz, resolvieron en menos tiempo. Igualmente, señaló que dejan libre a un criminal, pero persiguen a la Red de Mujeres que defiende los derechos de las féminas, refiriéndose al aborto terapéutico del caso “Rosita”.



Oprobioso cierre de año



Por su parte, el doctor Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, comentó que el Poder Judicial cerró el año con broche de oro… pero desde un punto de vista negativo.



“Nicaragua, en el tema de la administración de justicia cierra un año demostrándonos una precaria institucionalidad, con dependencia política y un Estado de Derecho prácticamente inexistente, visto desde el caso Volz, los recursos de amparo en el caso de los CPC y el caso de la beligerante sentencia de Arnoldo Alemán”.