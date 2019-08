Tristeza y furia en San Juan del Sur

No hay esquina donde no se comente la noticia, ni rincón donde no se transpire esa espesa sensación de rabia y congoja que invade a la población de San Juan del Sur, luego que se conociera que el Tribunal de Apelaciones de Granada ordenó la liberación del norteamericano Erick Volz, principal sospechoso del asesinato de la joven lugareña Doris Ivania Jiménez Alvarado.



San Juan del Sur, municipio costero del sureño departamento de Rivas, es el apacible lugar donde nació hace 25 años la joven Jiménez. También es el mismo lugar, turístico y alegre, donde fue asesinada atrozmente el 21 de noviembre de 2006, y donde ahora se levantan maldiciones y expresiones de condena contra el sistema judicial que dejó en libertad a Volz, luego de que éste fuera encontrado culpable del asesinato y condenado a 30 años de prisión.



Mercedes Sandino, comerciante local, estalla en improperios y ofensas contra los magistrados del sistema judicial que firmaron la sentencia que manda a liberar a Volz, cuando se le pregunta su opinión. Cabe citar que Volz era novio de la joven.



Cárcel para magistrados



“Ahora que sacaron libre a ese asesino, que manden a echar preso 30 años a esos jueces o que los manden aquí, aquí ya arreglamos esto”, dice colérica, mientras a su alrededor empiezan a juntarse vecinos de comercio que empiezan a hablar contra la sentencia, contra Volz, contra el gobierno, contra todo, hasta que llega un momento en que ya nada se entiende porque todos hablan a la vez.



Ana Cecilia, señora que se dedica al alquiler de habitaciones a huéspedes extranjeros, no hace más que mover la cabeza negativamente y repetir: “Es una zanganada…, pobre muchacha”.



Más expresiva que ella, y también más agresiva, se muestra Ramona Pastrana, comerciante de souvenires que tiene su establecimiento a media cuadra de donde la víctima despachaba en su tienda Sol Fashion, y donde fue asesinada la mañana del 21 de noviembre.



“A esos hijos de la gran p… hay que traerlos a San Juan del Sur y meterlos a todos ellos a la bahía”, dice exaltada e irritada, ya que dice que ella conoció en vida a Doris, como se le llama a secas a la hoy recordada joven que murió violada, golpeada y asfixiada en su tienda de ropa.



Para Lorenzo Novoa Hurtado, dueño de un negocio de ropa y transportista, el fallo que libera a Volz y ratifica la sentencia al otro acusado, Julio Martín Chamorro, deja en evidencia dos cosas: que los pobres son menos favorecidos con la justicia aunque tengan los mismos derechos que los más pudientes, y que los grandes crímenes se resuelven con poder.



Dos veces asesinada



“Si las mismas pruebas había para Volz como para Chamorro, ¿por qué sólo salió el que tenía poder y reales y no el otro desgraciado? Me gustaría que explicaran eso los magistrados, a ver si todavía tienen vergüenza para hablar en público”, dijo Novoa, quien comentó que no hay persona que llegue a su negocio que no hable del tema.



“Es que aquí se han vivido dos desgracias, primero matan a la pobre muchacha que no le hacía daño a nadie, y luego liberan al asesino sólo porque es gringo”, argumenta.



Una señora que tiene un negocio de hotelería y restaurante en el poblado, dice que no le gustaría que por la sentencia judicial se llegue afectar la afluencia de visitas al poblado, pero comentó que el fallo judicial “fue como si volvieran a matar a la chavala”.



Doris fue hallada violada y asesinada por asfixia. Su cuerpo estaba hincado a orillas de una cama de madera, de tal modo que la mitad de su cuerpo estaba sobre el colchón de la cama y la otra mitad en el piso.



Crimen horrendo



Estaba atada de manos y pies, una colcha cubría su cuerpo y tenía trapos y papeles en su boca y garganta. Había golpes en su cuerpo, sangre en la escena del crimen, y aparte de estar la mercadería desperdigada por todo el piso, hacían falta cosas de valor como si alguien las hubiese robado.



Erick Stanley Volz fue acusado del asesinato junto a dos personas más. En el juicio, la juez de Distrito Penal de Rivas, Iveth Toruño Blanco, encontró a Volz y a Chamorro culpables en medio de un proceso que conmocionó a la población de ese municipio, 113 kilómetros al sur de Managua.



Esta semana, el Tribunal de Apelaciones de Granada ordenó la libertad de Volz y confirmó la condena al nicaragüense Chamorro. La decisión de ese tribunal fue criticada por la Fiscalía General de la República, que anunció que introducirá un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia.



Volz aún se encuentra hospitalizado en Managua con gastritis, intestino irritable, asma, y estrés, y la juez todavía no ordena su libertad ni devuelve su pasaporte.