Ex alcalde enfermo no oía ni coordinaba nada

LEÓN

El ex alcalde de Quezalguaque, Bruno Montoya, quien fue destituido de sus funciones edilicias este lunes 17 de diciembre por el Concejo, recibió el respaldo de la dirigencia departamental del Frente Sandinista a través de la introducción de un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones, circunscripción Occidente, en el Complejo Judicial de León, con la finalidad de revertir la decisión del Concejo.



Mientras se introducía este recurso de amparo, los cuatro concejales sandinistas y los liberales notificaron su decisión de destituir al alcalde Bruno Montoya ante el Consejo Supremo Electoral en Managua.



Julio Alejandro Sáenz, Vicealcalde de Quezalguaque, expresó que a partir de la próxima semana las nuevas autoridades estarán sesionando y ratificando nuevas ordenanzas que vengan en beneficio de la población. “Afortunadamente, contamos con el respaldo de la población. Esta lucha que iniciamos los concejales es una lucha de todos los habitantes del municipio, la actitud de intransigencia del ex alcalde Montoya evidencia que detrás de él esta la mano oscura del Frente Sandinista”, refirió Sáenz, quien hizo un llamado al presidente de la República, Daniel Ortega, a que respete la voluntad de la población de Quezalguaque.



También destacó que los concejales del Frente Sandinista y del PLC están defendiendo la institucionalidad. Lo que está pasando en Quezalguaque no es político, el problema es institucional, pues existen personas que están corrompiendo al pueblo. Pero la limpieza que estamos iniciando hoy con la destitución del edil Montoya no sabemos cuándo vamos a terminarla, aseveró.



No oye ni coordina nada

Por su parte, el concejal del PLC, Gelman Martínez Herrera, señaló que el ex alcalde Montoya padece de problemas auditivos y es imposible comunicarse con él. “El señor Montoya está enfermo, lamentablemente no está en sus cabales, citó a los concejales para sesionar el martes tres de diciembre a las 8:30 de la mañana, pero en realidad no sabemos si se trata del tres de diciembre del próximo año”, aseguró Martínez Herrera.



Destacó que el ex alcalde hace caso omiso a los acuerdos del Concejo, y ha incumplido varias resoluciones, tales como la notificación del primero de agosto de 2005. Desconoció la certificación donde se aprobó el aumento salarial de trabajadores de una de las direcciones de la comuna, y no quiso entregar el título de propiedad a la señora Luz Marina Peralta, ni decenas de escrituras de propiedad a los pobladores de la comunidad de Planta Arena.



“Era un alcalde infuncional que quería hacer su voluntad. A este señor le valen la institucionalidad y las leyes, porque para él la ley no existe”, expresó el concejal del Frente Sandinista, Juan José Martínez Córdoba, quien, además, señaló que el ex alcalde Montoya gobernaba únicamente para sus allegados y no para el pueblo.