Alcalde de Managua niega “repartición”

El alcalde de Managua, Dionisio Marenco, negó ayer que su administración vaya a “repartirse” en 2008 la suma de 30 millones de córdobas en incrementos salariales de la burocracia y altos funcionarios de la comuna.



El señalamiento lo había hecho el Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Comuna de Managua (Festracoma), Francisco Javier Martínez.



Aclaró que esa cifra es para mejorar el salario de los más de cuatro mil trabajadores de base de la comuna, donde “pueda ser que le tenga que ajustar el salario a algunos ingenieros que están ganando poco, pero no llegan ni a 10 personas”.



No se compromete con el 30



Dentro de ese paquete están unos 26 millones de córdobas que se utilizarán para el incremento del 15 por ciento del salario de los trabajadores que ganan poco, como son los que recolectan la basura y andan haciendo limpieza en los cauces de Managua.



Al ser consultado por la demanda de los sindicalistas de que el incremento debe ser del 30 por ciento, el edil dijo que no se puede comprometer con esa cifra “porque no sé cómo se va a comportar el ingreso del próximo año”.



“Si me dieran un presupuesto fijo como el del Estado, entonces puedo pagarlo, pero lo que pasa es que tengo que pagar conforme lo que pagan los contribuyentes de Managua, y si los pagos de impuestos bajan, no tendría con qué pagarles” a los trabajadores”, explicó.



Sobre los 86 millones de córdobas que pagaron las petroleras en concepto de impuestos de matrículas que tenían retrasadas en los últimos cuatro años, el edil dijo que ese dinero será utilizado en labores de drenaje y obras menores de los distritos capitalinos.



Las recaudaciones



Sobre las recaudaciones, el alcalde Marenco dijo a END que al 17 de diciembre “llevamos recaudado 62.1 millones de córdobas, y la meta es cerrar el año en 64.7 millones, cifra que podemos completar en los últimos siete días, porque la oficina de recaudaciones está funcionando”.



Nery Leiva Orochena, vicealcalde, dijo no creer que los sindicalistas paren las oficinas de recaudaciones de la comuna si no se les aprueba un incremento salarial del 30 por ciento. La definición del incremento salarial será este 20 de diciembre, cuando el Concejo apruebe el presupuesto de ALMA para 2008.



A preguntas de EL NUEVO DIARIO, el “número 2” de la comuna dijo que los 26 millones de córdobas que serán utilizados para el incremento del 15 por ciento no afectarán ningún proyecto de los diferentes distritos de la capital.



“Nosotros no vamos a caer en el juego de las presiones, porque la prioridad para nosotros siguen siendo los managuas, que son los contribuyentes”, afirmó.