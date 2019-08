“Negociaron a mi hijo para ayudar a verdadero asesino”

SAN JUAN DEL SUR

Un gran susto dijo haberse llevado la señora Martha López Enríquez, tras conocer por medio de los medios de comunicación que los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Granada habían dejado en libertad al mexicano-estadounidense Erick Stanley Volz, mientras que a su hijo Julio Martín Chamorro López le mantuvieron firme la sentencia de 30 años de prisión por el delito de asesinato atroz en perjuicio de Doris Ivania Jiménez Alvarado.



Hasta antes de esa polémica sentencia que desde ya ha metido en serios cuestionamientos a los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada, doña Martha era de la idea de que si Volz Salía, salía también su hijo, pero ahora se dio cuenta de que la situación no era así, y que su vástago será quien pagará los platos rotos.



Por su parte, el padre de Julio Martín, quien lleva el mismo nombre, se mostró más airado al conocer del caso, y explicó que el asesino de Doris Ivania era Volz y no su hijo. Muy indignado, don Julio señaló que a su hijo lo negociaron para dejar en libertad al verdadero asesino, “y ahora me reservo lo que voy a hacer, pero esto no se quedará así”, dijo, tras señalar que hablará con el magistrado Rafael Solís, a quien le trabajó como conductor.



En tanto, Giovanni Ruiz, abogado de Julio Martín, dijo que la sentencia que emitieron los magistrados de Granada es “absurda y alejada de toda lógica, y vulgar, no la esperaba porque se revoca la sentencia condenatoria de Volz y por otro lado mantienen la de Julio Martín, cuando los dos fueron acusados en el mismo proceso, y si aplicamos el viejo refrán que dice lo que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, Julio Martín también debería haber quedado en libertad”, explicó.



A Volz, los magistrados Roberto Rodríguez y Alejandro Estrada lo favorecieron con la polémica sentencia el 14 de diciembre, y ayer se notificó a las partes y se remitió el caso ante la juez de Distrito Penal de Juicio de Rivas, Iveth Toruño Blanco, para que procediera a dejar en libertad a Volz y a regresarle su pasaporte y diez mil dólares.



El beneficio que le otorgaron a Volz fue bajo la figura legal de que existe la razón de duda, la cual según el artículo dos, inciso cuatro del Código Procesal Penal, establece que cuando se da la duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, se procederá a su absolución.



Sin embargo, Ruiz dejó entrever que era Julio Martín quien debía acercarse a esta figura, y recordó que a Volz lo vieron en la tienda, al referirse al testigo Nelson Danglas, pero según los magistrados la versión de ese testigo no debió ser tomada en cuenta, y al parecer también los tres testigos de la empresa Hertz Rent a Car, jamás vieron a Volz, pese a que éste trató de convencerlos para que dijeran que lo habían visto llegar a rentar un vehículo, lo cual deja al descubierto una mentira del puesto en libertad.