Directivos liberales de AN censuran intenciones de Ortega No a ley que pone contra la pared a los barrios pobres

Los directivos liberales en la Junta Directiva de la AN no permitirán el próximo año darle pase a una iniciativa de ley que Daniel Ortega envió a la AN, para recetarle cárcel a los que están pegados a los servicios de energía eléctrica y agua potable, excluyendo a los que consumen más de 500 kilovatios/hora al mes.



Así lo adelantó ayer a EL NUEVO DIARIO el primer secretario del Legislativo, Wilfredo Navarro, quien calificó la iniciativa gubernamental como “draconiana, ya que sólo le receta cárcel a los pobres de los asentamientos que están pegados, mientras que a los grandes consumidores los excluyen de ir a prisión”.



Navarro dijo que la oposición en el Legislativo, especialmente en el directorio parlamentario, se puso en alerta después de que EL NUEVO DIARIO publicó la pretensión de Ortega, quien había enviado su proyecto con carácter de urgencia.



El proyecto que envió Ortega antes del cierre de la legislatura de 2007, se denomina “Ley Especial para el uso responsable del servicio público básico de energía”.



Dijo el directivo que tal a como Ortega envió ese proyecto de ley, de ser aprobado irían a la cárcel los habitantes de todos los asentamientos de Managua que están “pegados” a los postes de energía, “por lo que tendría --el mandatario-- que habilitar el Estadio Nacional para alojar a tanta gente pobre”.



El directivo agregó que tampoco Ortega le puso sanciones a los distribuidores de energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones, pero sí a los usuarios. Deja a salvo de aplicarle la ley a aquellos usuarios que consumen de 500 kilowatts para arriba (las mansiones y los repartos de lujo que han proliferado en las afueras de Managua).



“Llama la atención que el proyecto dice que si la empresa te cobra de más, sólo le declara seis meses de prisión (a los responsables), pero el que se pega directamente al servicio (el usuario) son tres años de prisión”, dijo.



Ojo organizaciones de los defensores de usuarios

Navarro también dijo que Ortega con su proyecto de ley pretende frenar a las organizaciones de defensa de los usuarios, y por eso tipifica como delitos hacerle pintas a los medidores de luz y les receta de “dos a tres años al bote”.



Según el legislador liberal, Ortega envió su iniciativa de forma malintencionada en los últimos días de diciembre, sabiendo que la legislatura iba a cerrarse por el receso, lo que impediría que se hiciera bulla.