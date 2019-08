Costa Rica cauteloso sobre su acuerdo con Colombia

El canciller de Costa Rica afirmó que “no hay ningún cambio respecto al tratamiento que se le ha dado al acuerdo limítrofe con Colombia”, y que “se mantiene la misma posición” que han venido teniendo desde años atrás.



Lo anterior fue respuesta a la interrogante de cómo sería el tratamiento que le darían a ese acuerdo de limitación de frontera marítima, que falta ratificar el Congreso tico, tomando en cuenta la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el caso de Colombia y Nicaragua.



El canciller Bruno Stagno, en su última rueda de prensa del año, informó que dentro de los planes de 2008, la Cancillería pretende establecer una comisión binacional entre el país y Colombia.



En esa línea se le preguntó si ese acuerdo sería parte de los temas a abordar con sus homólogos colombianos, a lo que subrayó que Costa Rica “no está interesada” en revivir el tema y que en todo caso si sale, sería por la parte colombiana.



“Si surge el tema (en una comisión) es porque Colombia lo traería a la mesa. Costa Rica no tiene previsto ningún cambio en su posición al respecto. No vemos por qué Costa Rica lo traiga a la mesa”, adujo.



El acuerdo, que aún no ha sido ratificado por el gobierno tico, fue firmado con Colombia el 17 de marzo de 1977, llamándolo: “Tratado Sobre Delimitación de Áreas Marinas, Submarinas y Cooperación Marítima entre la República de Costa Rica y la República de Colombia”.



La rúbrica la hicieron el entonces canciller de Costa Rica, Gonzalo Facio, y el embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia, Heraclio Fernández Sandoval.



En éste se consigna que Costa Rica tiene su frontera marítima con la isla de San Andrés, y con ello derechos de tránsito por la zona económica exclusiva de Colombia.



En la memoria reciente de este tema, se recuerda que en abril de 1996 los ticos intentaron ratificar ese Tratado, pero ante la presión que se generó por parte de su vecina del norte, desistieron al final. Sin embargo, el 21 de agosto de 1998, nuevamente el acuerdo marítimo-fronterizo tomó vigencia cuando surgió el conflicto por la navegación en el río San Juan.



Después que “las aguas volvieron a su caudal”, el gobierno tico ha sido cauteloso en el tema y se ha quedado a la espera de que La Haya resuelva el litigio entre Colombia y Nicaragua para tomar una decisión al respecto.



“Lo que recuerdo de esa situación es que Costa Rica esperaría a que la situación se resolviera entre Colombia y Nicaragua. De manera tal, que si se mantuviera esa misma actitud habría que esperar a que se termine el proceso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque ahora la Corte, después de haber resuelto sobre objeciones preliminares ahora tiene que fijar el plazo para cuándo Colombia tiene que presentar la contramemoria”, comentó el vicecanciller costarricense, Edgar Ugalde.



Ugalde, quien estuvo de embajador en Nicaragua en la década de los 90, es el actual representante de Costa Rica ante la Corte de La Haya por el reclamo que tiene su país por derechos de navegación en el San Juan.



Partiendo de la resolución de la Corte, el paralelo 82 no es el límite entre Colombia y Nicaragua, ¿entonces el acuerdo de Costa Rica y Colombia no tiene asidero jurídico?

“Hay que esperar todavía para ver qué va a suceder. Es que eso es una primera parte de todo el proceso (resolución de la Corte)), porque al no acoger todas las excepciones que presentó Colombia ahora viene sobre el fondo… supongo que le fijarán a Colombia unos seis meses para que presente su contramemoria, y después ver si las partes deciden con la Corte si habrá réplica y dúplica… de manera que el proceso no ha terminado. Hay que esperar qué camino vaya a seguir y sería una decisión del actual gobierno. ¿Sería conveniente en estos momentos que Costa Rica y Nicaragua delimiten sus fronteras tomando en cuenta que ha habido problemas con lanchas por esa ausencia de límites marinos?



Eso está en cartera desde hace tiempo. Ha sufrido altos y bajos. En estos momentos creo que lo que procedería es terminar el asunto que está en la Corte, para después dedicarnos a las fronteras marítimas.



