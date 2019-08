Decepción nica por Benard y esteroides

San Francisco, California

La comunidad nicaragüense del área de la Bahía de San Francisco, seguidora del equipo local Los Gigantes, se encuentra sorprendida, pero más que todo consternada, porque en el escándalo de años sobre el consumo de esteroides que ha perseguido como fantasma a reconocidas estrellas del béisbol de Grandes Ligas, y muy de cerca al máximo jonronero de todos los tiempos Barry Bonds, aparece involucrado el toletero nicaragüense Marvin Benard.



El Reporte Michell deja ver que Benard, con Los Gigantes, entre 1995-2003, piloteado por Dusty Baker, le admitió a su manager que él consumía esteroides, pero que había parado de hacerlo.



Se indica que Baker estuvo sorprendido por esta revelación, y más aún cuando los investigadores de Mitchell llegaron a él.



La revelación de Benard no fue comunicada por Baker a ningún directivo de Los Gigantes y a nadie de la oficina del Comisionado del Béisbol.



No echó musculatura

Quienes conocieron y trataron a Benard dijeron aquí a END que nunca pensaron que estuviera en eso, y máxime que su físico, de hecho, nunca mostró desarrollo extremo como otros peloteros que dicen que consumían esteroides para obtener mayor energía y músculos, según ellos.



El Reporte Mitchell, de 409 páginas, que identifica a 85 jugadores que usaron esteroides u otras drogas ilegales, apunta que muchos de ellos han admitido su uso, otros dicen que no sabían lo que les daban y un grupo más reducido, lo niega.



Entre los peloteros mencionados, algunos están retirados, otros en actividad podrían ser sancionados, a lo que el Reporte Mitchell sugiere vean los casos como individuales para un castigo.



Canseco: Faltan muchos más

Ante esto, el cubano José Canseco, quien con un libro que publicó hace unos años inicio el escándalo de los esteroides, no quiso comentar en relación con ningún pelotero en particular, pero dijo que la lista está muy corta, que faltan nombres.



Nombres como el de Sammy Sosa, Mark McGwire, Igor González e Ismael Valdés, entre otros conocidos, aparecen en el informe como sospechosos, otros como sancionados por consumo de cocaína y esteroides, y al parecer las investigaciones aún no son concluyentes.



Esta borrascosa página de las Mayores, es la primera desde 1919, cuando descubrieron que jugadores de Los Medias Blancas de Chicago se dejaron ganar la serie mundial adquiriendo el mote de “Medias Negras” en medio de una ola de multados, expulsados y demandados por moros y cristianos ofendidos.



Hispanos mencionados en el uso de esteroides por posición, son:



Catcher

* Benito Santiago



1ª Base

* David Seguí



2ª Base

* Randy Velarde



Outfilders

* Marvin Benard

* José Canseco

* José Guillén



Shortstop

* Miguel Tejada

En los Gigantes de San Francisco

* Barry Bond

* Marvin Benard

* Matt Williams

De los considerados superestrellas fuertes candidatos al Salón de La Fama, destacan Barry Bonds y Roger Clemens.