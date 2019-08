Mamá de Volz llega a Nicaragua

Dice no saber nada sobre lo que le está pasando a su hijo

La mamá de Erick Volz, Maggie Anthony, arribó hoy al Aeropuerto Internacional de Managua a la 1:40 de la tarde. De inmediato se dirigió con sus escoltas a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, donde llegó a las 2:30 de la tarde.



Intentó entrevistarse con los magistrados de la CSJ pero no fue atendida por ninguno. En breves declaraciones a los medios de comunicación dijo no saber nada de lo que está sucediendo con su hijo y no se explica por qué si le dieron la libertad continúa preso.