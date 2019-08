Madre de Volz en Nicaragua

Muy disgustada, Maggie Anthony, madre de Eric Volz --cuya sentencia de 30 años por asesinato atroz fue revocada el lunes--, se quejó porque su hijo aún continúa preso, y agregó que ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ni del Tribunal de Apelaciones de Granada quisieron atenderla.



Anthony arribó ayer a las 1:40 p.m. al Aeropuerto “Augusto C. Sandino”, donde los escoltas apresuradamente la metieron a su vehículo, e inmediatamente se dirigió a la CSJ, donde solicitó entrevistarse con los magistrados Manuel Martínez o Rafael Solís, sin embargo, no fue atendida por ninguno.



“Vine a la CSJ para saber qué es lo que está pasando. Mi abogado me notificó que mi hijo sería puesto en libertad inmediatamente. De acuerdo con el sistema judicial nicaragüense mi hijo debería estar libre”, expresó Anthony.



Posteriormente, la madre de Volz viajó hasta el Tribunal de Apelaciones de Granada, donde también intentó entrevistarse con los magistrados granadinos, pero tampoco logró verlos para reclamarles sobre la supuesta confusión del expediente de su hijo, por lo cual aún no ha sido liberado.



“No sé cómo el expediente del caso más importante en Nicaragua se halla perdido. ¿Qué está pasando? Quiero que alguien me diga algo. Mi hijo es inocente”, reclamó.