Aumentó costó de la visa a Estados Unidos

La demanda de visa para viajar legalmente a Estados Unidos aumentó en el último semestre del año en un promedio de 48 por ciento con respecto a las cifras de 2006, y por esa razón, Nicaragua calificó entre los países donde ese gobierno aumentó el precio de este trámite. A partir del primero de enero de 2008, este sello en el pasaporte costará 31 dólares más.



Esa decisión fue anunciada ayer de forma oficial por la Embajada de Estados Unidos en Managua, que detalla que a partir del próximo año cada pasajero deberá desembolsar 143 dólares para realizar el trámite, en lugar de los 112 que se dejarán de pagar este 31 de diciembre próximo.



Desde 2002, el precio del trámite para la solicitud de visa tuvo un valor de 100 dólares netos. Esta suma aumentó a 112 dólares el siete de diciembre de 2005, cuando la sede consular ordenó que los interesados debían pagar 12 dólares adicionales para concertar la cita mediante pines telefónicos usados desde centros de llamadas autorizados.



Ahora el costo total asciende a 143 dólares, incluyendo los 12 dólares mencionados, ya que el proceso de solicitud de visa de no inmigrante (turismo) a Estados Unidos, sube de 100 a 131 dólares.



Terrorismo incrementó costos de vigilancia

“El incremento obedece a los nuevos costos relacionados con aspectos de seguridad --obligatorios por mandato del Congreso de Estados Unidos--, la adquisición de nuevos sistemas tecnológicos de información y la inflación”, reza la nota de prensa de la Embajada.



Según la nota, la última vez que se incrementó el precio del proceso de obtención de la visa estadounidense fue en noviembre de 2002, “aumento que fue necesario para cubrir los costos de los requisitos de seguridad, puestos en marcha después del 11 de septiembre de 2001”.



“No obstante, un estudio hecho en 2004 reflejó que el costo del proceso de visa era mayor de US$100. Desde ese momento y hasta ahora, el Departamento de Estado asumió esa diferencia de costos, lo que no podrá continuar haciendo a partir del 1 de enero”.



La embajada aclara que todas aquellas personas que ya cancelaron los 100 dólares del costo de la solicitud en las sucursales de Bancentro, y tengan su cita en la Sección Consular antes del 31 de enero de 2008, no tendrán que pagar la diferencia con el nuevo precio.



“Por el contrario, quienes ya pagaron y tengan su cita para la entrevista a partir del 1 de febrero de 2008, deberán pagar los $31 dólares de diferencia en Bancentro a partir del primero de enero, lo que significa que deberán presentar dos recibos de cancelación al momento de su entrevista (uno por los US$100 y otro por los US$31)”, reza la nota, que no incluye los 12 dólares cancelados previamente para la cita.



Incremento parejo en el área

La noticia indica, del mismo modo, que a partir del martes primero de enero el proceso de solicitud de visa de inmigrantes también aumentará en veinte dólares, pasando de 335 a 355 dólares.



Según datos proporcionados por la Embajada, nuestro país calificó para aumentar el costo de la visa debido a un incremento drástico en las solicitudes de este documento.



Explicaron que según las cifras oficiales, entre mayo y septiembre pasado se reportó un aumento promedio de 38 por ciento en las solicitudes de trámites con respecto al año anterior. Esta cifra ascendió hasta 48 por ciento en este fin de año, pero esto último lo calificaron de “un fenómeno normal de la temporada navideña”.



Antes que el aumento del precio se anunciara oficialmente en Nicaragua, otros países del área, como Costa Rica, Panamá, México y Guatemala, habían anunciado el incremento en el valor de este trámite.



El pago por la solicitud de visas para ingresar a territorio estadounidense, por medio de los consulados de ese país en todo el mundo, no garantiza que la persona solicitante asegure el documento migratorio de ingreso.