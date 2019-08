Adrede, no hace distinciones entre los que están por la amnistía y los que no la apoyan, para insultar a todos

El presidente Daniel Ortega acusó anoche a los 52 diputados de la oposición en la Asamblea Nacional de ser cómplices de la corrupción, por pretender aprobar una ley de amnistía que beneficie al ex presidente y reo de El Chile, Arnoldo Alemán, así como al presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Eduardo Montealegre.



En su nueva y particular forma de hablar en sus discursos oficiales, Ortega llamó “huevos revueltos y podridos” al denominado “Bloque contra la Dictadura”, conformado por los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, de la ALN y del Movimiento Renovador Sandinista, MRS.



El mismo calificativo utilizó en contra del trío que, según Ortega, conforman ahora Eduardo Montealegre, Arnoldo Alemán y Edmundo Jarquín, directivo del MRS. A este último, en forma despectiva, se refirió con el término de “hijo de casa”.



Ortega llamó a los simpatizantes del Frente Sandinista a iniciar en enero próximo “una cruzada en contra de la corrupción”, que debe comenzar, según dijo, con la movilización en las calles para oponerse a la iniciativa de ley mediante la cual la oposición pretende amnistiar a Alemán y a Montealegre.



El mandatario ordenó públicamente a los diputados de la bancada sandinista oponerse rotundamente a la ley de amnistía.



En defensa de los CPC



Una vez más, Ortega defendió la “legalidad” de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, y “el derecho constitucional que tienen los ciudadanos nicaragüense a organizarse en estas estructuras”. El presidente dijo que los diputados de la oposición que rechazan los CPC le tienen miedo al mandato del pueblo.



Insistió en que la organización y participación de los CPC en la gestión gubernamental se realizará aun cuando la Asamblea Nacional los haya derogado mediante la Ley 630. Ortega recordó que existe una sentencia judicial que amparó al Poder Ejecutivo en su facultad de crear los polémicos consejos.



Acusa de negligente a Martínez



En otro orden, Ortega acusó de negligente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Manuel Martínez Sevilla, por haberse comprometido a aprobar el reglamento de la Ley de Carrera Judicial, lo cual hasta el momento no ha hecho.



Según el mandatario, Martínez es corresponsable del mal funcionamiento del Poder Judicial, por negarse a establecer el reglamento de la ley que permita una reestructuración de las instancias judiciales a todos los niveles.



Ortega se pronunció a favor de cambios en el sistema judicial que incluyan la despartidización de este poder del Estado.



El discurso del mandatario se produjo durante un acto oficial, en el cual su gobierno firmó varios convenios de colaboración con gobiernos europeos y con organismos del Sistema de Naciones Unidas, hasta por 191 millones de dólares en diferentes áreas, entre ellas: salud, educación, medio ambiente, energía y otros.



Trivelli no comenta



El Embajador de Estados Unidos, Paul Trivelli, se negó a comentar sobre la propuesta de amnistía que impulsa la oposición, y dijo que “es un asunto del Congreso (Asamblea Nacional) nicaragüense”.