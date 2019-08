En vigor Ley de Acceso a la Información Pública

En total silencio oficial por parte del Gobierno de la República, entró en vigor ayer la Ley de Acceso a la Información Pública, que, en teoría, permite a la ciudadanía en general solicitar y recibir información oficial de las distintas instancias del Estado.



La Ley entró a vigencia 180 días después que fuese aprobada, el pasado 22 de junio, por la Asamblea Nacional. Aunque la Ley no fue vetada por la Presidencia de la República, el mandatario Daniel Ortega aún no manda a publicar el reglamento de la citada legislación.



Y precisamente esa es una de las principales preocupaciones de Emilio Ortega, del Grupo Promotor de la Ley de Acceso, que incluye a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ONG clave en el impulso de dicha ordenanza.



De acuerdo con Ortega, si bien la entrada en vigor de la mencionada Ley es positiva porque brinda a los gobiernos las posibilidades de transparentar sus gestiones públicas, es negativo que más de 180 días después de haberse aprobado no haya sido publicado el reglamento de aplicación.



¿Y el reglamento?

En el reglamento deberían establecerse los mecanismos y procedimientos a través de los cuales la ciudadanía se puede presentar a las instituciones públicas y privadas que prestan servicios públicos al Estado, a pedir información

Otro aspecto que preocupa al Grupo Promotor, es que desconocen a la fecha si el gobierno solicitó en el Presupuesto General de la República de 2008, una partida extra para que las instituciones públicas puedan abrir las oficinas y estructuras de información que la Ley obliga en todas las instancias del gobierno.



“El Poder Ejecutivo, si está interesado en que la ciudadanía se dé cuenta de cómo están ejerciendo su competencia, debería ser el primer interesado en que esta Ley comience a funcionar”, dijo el miembro del grupo Promotor, quien de paso se quejó de que la reglamentación no está lista, pese a que esta organización entregó al presidente Daniel Ortega un texto elaborado por una consultora internacional, desde el pasado 15 de agosto.



El gobierno del presidente Ortega se ha caracterizado por manejar una política informativa secretista, que restringe la información pública a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general.



Ley obliga a públicos y privados

“Yo reconozco que el Poder Ejecutivo al no vetar la Ley de Acceso demuestra algún interés en el tema, al menos conceptualmente, pero al no reglamentar la Ley nos ponemos a dudar de ese interés”, dijo el funcionario del no gubernamental Grupo Promotor.



Esta Ley permitirá que cualquier ciudadano pueda solicitar información oficial a las diferentes instancias del Estado, que estarán obligados a proporcionar lo solicitado, siempre y cuando no exponga la seguridad nacional, y en caso de una negativa de información no justificada, los nicaragüenses podrán recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.



La Ley no sólo se aplica para el gobierno y para las diferentes instituciones estatales, sino también para aquellas empresas privadas que han recibido concesiones del Estado en el campo de la telefonía, energía eléctrica, minería y exploración petrolera, entre otros, quienes serían obligados a informar sobre sus contratos de concesión y los servicios que prestan.