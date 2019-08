“Ganamos islas y CIJ no descartó meridiano 82”

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, afirmó hoy que la reciente sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, sobre las islas de San Andrés y Providencia, reclamadas por Nicaragua, le permitirá a su país tener una “posición ventajosa” para una futura negociación de límites.



Uribe, en una entrevista con la emisora La FM, de Bogotá, destacó que la CIJ negara la semana pasada la “pretensión” de Nicaragua sobre el archipiélago caribeño, situado 1.700 kilómetros al noroeste de Bogotá y que forma uno de los 32 departamentos colombianos.



El mandatario calificó como “un gran triunfo” para su país el fallo del tribunal internacional, que reconoció la soberanía colombiana, y dijo que permite que Colombia “vaya en condiciones de ventaja para una delimitación marítima si ella fuere necesaria”.



“La sentencia es muy buena para Colombia, pues negó la pretensión principal de Nicaragua, que era San Andrés. Ese es un gran triunfo para Colombia”, manifestó el mandatario.



Sobre Ortega

Por otro lado, Uribe se refirió a las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien calificó a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como “hermanos”, incluyendo a su fundador y jefe, conocido como “Manuel Marulanda”.



“La hermandad democrática de los pueblos debe cancelar ese vínculo que hace diferencia con los terroristas”, expresó el jefe del Estado colombiano, y agregó que “Marulanda ha vivido 50 años secuestrando y asesinando”.



Por esas declaraciones de Ortega, el Gobierno colombiano envió la semana pasada una nota de protesta diplomática que Managua aún no ha respondido.



Sobre el problema limítrofe con Nicaragua, Uribe explicó que el meridiano 82, que se usaba desde hace casi ochenta años como frontera marítima y que ahora es impugnado por Nicaragua, fue precisamente una petición de esta nación centroamericana y consideró que ese lindero beneficia a Managua.



Pero advirtió de que el pronunciamiento de la CIJ no ha descartado que ese meridiano sea el límite.



“La Corte no ha dicho que el meridiano 82 no sea el límite del mar. Simplemente ha tomado la decisión de estudiar si lo es o no lo es. Históricamente, en la práctica, los dos países han reconocido el meridiano 82 como límite integral”, precisó.



Uribe manifestó que en 1930 “el Gobierno de Nicaragua pidió al de Colombia que se acordara que dicho meridiano fuera el límite occidental del archipiélago”.



Tras el dictamen de la CIJ, que se declaró competente para mediar entre los dos países, en febrero próximo se establecerá una fecha para que Colombia entregue un alegato de fondo.



En cuanto a las actuales dificultades diplomáticas de Colombia con Nicaragua y Venezuela, el presidente colombiano indicó que su país asistirá a todos los foros y donde haya que expresar sus puntos de vista lo hará sin agravios personales.