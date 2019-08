Caribeños se oponen a concesión petrolera

Algunos dirigentes y autoridades costeñas se oponen a la concesión otorgada por el Consejo Autónomo a la RAAS al consorcio estadounidense MKJ Exploraciones S.A., para la exploración petrolera en la plataforma marítima del Caribe nicaragüense.



En la última sesión del Consejo Autónomo de la RAAS, realizada en Corn Island, se aprobó una concesión a MKJ para la búsqueda de hidrocarburos en nuestra plataforma continental caribeña, y rechazaron la solicitud de otro consorcio norteamericano denominado Infinity.



La dirigente del Gobierno Comunitario Creole y Rama, Pearl Watson, fustigó al Consejo Regional de la RAAS, diciendo que a los nativos no se les consultó, por lo que se violó la Ley 445.



Watson añadió que los indígenas y afrodescendientes también temen perder sus áreas de pesca tradicionales que estarían amenazadas por una eventual industria petrolera.



En tanto, el secretario del Consejo de Bluefields, Alfredo Campos, coincidió al decir que a ellos les presentaron el proyecto, pero no se les consultó. Watson y Campos anunciaron inminentes acciones en contra de la concesión otorgada por el Consejo Autónomo de la RAAS al consorcio petrolero MKJ.



Antecedentes



El año pasado, un equipo de juristas y líderes costeños obtuvieron un triunfo resonante cuando la corte Suprema de Justicia admitió un recurso de amparo en contra de la concesión otorgada por el gobierno del ex presidente Enrique Bolaños –a espaldas de los consejos regionales de la RAAN y la RAAS-- a MKJ e Infinity para exploración y explotación petrolera en la plataforma marítima del Mar Caribe.



Por otro lado, en la edición de EL NUEVO DIARIO del 12 de septiembre de 2006, el entonces Procurador General de la República, Alberto Novoa, denunció que MKJ había bonificado a tres funcionarios del Instituto Nicaragüense de energía (INE) con 70 mil dólares para elaborar un contrato que beneficiaría a ese consorcio petrolero.



Suspicacias



Recientemente, el historiador y educador costeño, Hugo Sujo Wilson, aconsejó al Consejo Autónomo de la RAAS que no admitieran apoyo financiero del consorcio MKJ porque se podía interpretar como soborno.



En la RAAS han comenzado a circular rumores sobre un bono de más de 5 mil córdobas entregados por MKJ a cada miembro del Consejal por haberlos favorecidos con la concesión petrolera.



Ante estos comentarios, la presidenta del Consejo de la RAAS, Lourdes Aguilar Gibas, reaccionó negando esa versión, y señaló a su vice Rayfield Hodgson como la persona que echó a andar el rumor para desprestigiar a los “parlamentarios” costeños.