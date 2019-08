Gobierno deja pendientes a a la niñez y la adolescencia

La niñez y adolescencia quedaron “pendientes” en la agenda gubernamental, de acuerdo con la licenciada Luisa Molina, de la Coordinadora de ONG que trabajan a favor de la niñez y adolescencia (Codeni).



La Comisión Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (Conapina), que es la institución de más alto nivel para promover políticas de protección a los más de 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes de Nicaragua, comentó Molina, no fue instaurada por el presidente de la República en todo el año y tampoco delegó en nadie su creación.



Por si esto fuese poco, la carencia de apertura por parte de las instituciones del Estado no permitió tener información de primera mano para la planeación anual de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses y de los organismos donantes.



“El secretismo con el cual se maneja la información ha sido causante de que la mesa de apoyo al Presupuesto General de la República que está integrada por organismos donantes, no haya podido brindar los aportes significativos para la niñez que en años anteriores han venido dando al Estado nicaragüense, lo cual va en detrimento, no del salario del presidente y de sus asesores, sino en el trabajo directo con este segmento de la población que se cuenta como el más pobre entre los pobres”, dijo Molina.