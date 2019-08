Loáisiga desmiente a Granera Luis Galeano

20 Diciembre 2007

4 p.m. |





El periodista del diario La Prensa, Jorge Loáisiga, quien fue agredido brutalmente por “camisas azules” que forman parte de un nuevo cuerpo de seguridad del presidente Daniel Ortega, en una actividad ayer por la noche, envió una declaración en la cual desmiente las afirmaciones que hizo esta mañana la jefa de la Policía Nacional, primer comisionada Aminta Granera.



Quiero empezar esta declaración agradeciendo a mi madre, mi familia, mis hijos a los amigos y amigas, a lo no amigos y personalidades de este país, las decenas de llamadas de solidaridad que desde la noche del miércoles he estado recibiendo.



Pero también quiero desmentir la versión tergiversada de los hechos acaecidos la noche de ayer que ha brindado hoy, la Primer Comisionada Aminta Granera, en compañía del Comisionado General, Gradiz y el Comisionado Mayor, Alonso Sevilla.



Probablemente Granera ha sido mal informada sobre cómo ocurrieron los hechos o quiere salvar responsabilidades frente a dos graves violaciones de los derechos humanos cometidos por sus subordinados, como son la libertad de movilización y la libertad de buscar información, ambas consignadas en nuestra Constitución Política, a la cual se debe la institución que ella representa.



Ese día, que no quería ir a cubrir esa actividad, llegué al barrio Ariel Darce en compañía del fotógrafo de LA PRENSA Miguel Lorío. Entramos por la zona este del barrio y avanzamos hacia el oeste hasta llegar a la “cancha”, donde se desarrollaba la actividad del Presidente Daniel Ortega Saavedra con los embajadores de Estados Unidos, Suecia, Suiza, Finlandia y representante de la ONU para la firma de importantes acuerdos para el desarrollo del país en materia de salud, educación, medioambiente, capacitación etc.



Al llegar al lugar, buscamos el mejor lugar para el ángulo de las fotos y la cercanía del lugar por donde suelen salir las personas que está la tarima, una vieja costumbre de periodistas, que siempre tenemos algo que consultar. Todo transcurrió normal. Se firmaron los acuerdos y el presidente brindó su discurso.



Los hombres vestidos con camisetas azules estaban tras la valla de metal. Muchos de ellos nos conocen, algunos son ex combatientes, ex oficiales militares, que durante los últimos 16 años han brindado seguridad al Comandante Daniel Ortega en todos los actos y concentraciones masivas a los que asiste.



Al menos cuatro de ellos me vieron y me escucharon conversando con otros periodistas, como el colega Alfonso Flores, de Canal dos o María Lilly Delgado, corresponsal de la Cadena Univisión de Estados Unidos. También estaban allí los colegas de la BBC, entre los que recuerdo ahora.



Además de haberme visto con los colegas, observaron y escucharon cuando conversé con Félix Cisneros de la Oficina de Prensa de la Embajada de Estados Unidos. De tal manera que no puede ser una justificación el hecho de que no sabía quién era la persona que corría hacia el Embajador de los Estados Unidos, Paul Trivelli, y cuáles eran mis intenciones.

Incluso uno de los camisa azules habló con Cisneros, probablemente sobre el asunto de la seguridad del embajador, y cómo se coordinaría la entrada de los periodistas al lugar donde éste abordaría su vehículo porque los periodistas estábamos solicitando, incluso que lo llevaran hasta la valla. Ary Pantoja, de EL NUEVO DIARIO, es testigo de estos hechos.



Ese mismo personaje, de camisa azul, es que quien nos indica, cuando termina el acto, que debemos ir hasta el final de la valla porque allí está la entrada para ingresar al andén de la calle donde estaban estacionados los vehículos de las personalidades que acompañan al presidente.



Siguiendo esas indicaciones y siendo respetuosos de ese “cordón de seguridad”, caminamos entre la multitud para llegar al lugar que los camisas azules no habían indicado. Allí encontramos que no había entrada, sino más vallas que cerraban el paso y policías custodiando.



“Somos periodistas”, anunciamos y pasamos” frente a los ojos de los policías que no nos dijeron nada, absolutamente nada. Ni una sola advertencia, como mentirosa y tergiversadamente dice la comisionada Granera.



Encaminados en el lugar, logramos divisar que el Embajador Trivelli ya estaba brindado declaraciones, fue entonces que empezamos a correr para no perdernos algún detalle de lo que dijera, sobre todo del caso Volz, que era el tema principal por el que buscábamos al diplomático estadounidense. El resto de la historia ha sido ampliamente divulgada por las imágenes que logró Fausto, el joven camarógrafo de Canal Dos