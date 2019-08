Volz sale a EU “a como dé lugar”

Todo estaba listo anoche para que el norteamericano Erick Stanley Volz quedara en libertad por orden de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Granada, Roberto Rodríguez y Alejandro Estrada, y hoy se podría ejecutar la orden para que inmediatamente abandone el país.



No se descarta que su salida del país se produzca en horas avanzadas de la noche o de la madrugada.



Un día antes, la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, dijo que el Fiscal General de la República le confió que conocía que había disposición de llevarse a Volz a EU a como diera lugar.



Rodríguez afirmó que Volz se encuentra detenido ilegalmente desde el pasado 14 de diciembre, cuando fue notificada la sentencia de no culpabilidad a su favor, calificando de inválidos los argumentos de la juez de distrito de Rivas, Iveth Toruño, para no hacer efectiva la orden.



Rodríguez y Estrada revocaron la sentencia condenatoria a 30 años de prisión a Volz por el asesinato atroz de la joven de 21 años, Doris Ivania Mejía, alegando dudas razonables, pero confirmaron la sentencia contra Julio Martín Chamorro.



La fiscal de Rivas, Isolda Ibarra, ha sostenido que la sentencia no tiene asidero legal porque dejaron en libertad a Volz, para quien las pruebas de su participación en el asesinato eran directas, y confirmaron la condena para Chamorro, para quien las pruebas eran circunstanciales.



Orden no llegó ayer al SPN



El alcaide del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) en Tipitapa, Óscar Molina, indicó ayer a eso de las cinco de la tarde que no habían recibido ninguna orden de libertad para Volz, quien estaba bajo la competencia del Sistema Penitenciario de Tipitapa y que ya habían cerrado, por lo que era imposible que quedara en libertad (ayer).



No obstante, dijo que de llegar una orden de libertad tienen que acatarla porque las decisiones judiciales son de ineludible cumplimiento.



Los magistrados, según una fuente del Tribunal de Granada, examinaron el informe presentado por el juez ejecutor, Róger Pérez Aguilar, en el que refirió lo expresado por la juez Toruño en relación a que había llevado personalmente el expediente a los magistrados.



La fiscal departamental de Rivas, Isolda Ibarra, dijo un día antes luego de interponer un recurso de casación contra la sentencia que la acción de interposición deja suspensa la ejecución de la orden de libertad, pero los magistrados consideraron que Volz se encuentra detenido ilegalmente.



Aparece expediente



La orden de libertad fue ratificada a favor de Volz por Rodríguez y Estrada, después de que el expediente apareciera la mañana de ayer en manos del presidente del tribunal, doctor Norman Miranda, según lo manifestado por Rodríguez.



“Yo fui a preguntarle que si eran ciertos los rumores de que él tenía el expediente y me contestó que sí, que se lo había entregado la juez Toruño”, expresó el magistrado Rodríguez.



Ante algunos rumores de que la pérdida del expediente se trataba de una táctica dilatoria del presidente y de los miembros del juzgado de Rivas para darle tiempo a la Fiscalía a presentar el recurso de casación, Rodríguez no quiso opinar, y se limitó a decir: “Juzguen ustedes”.



Sin embargo, aseguró que de acuerdo con lo establecido en la ley, una persona que ha sido liberada mediante orden de un tribunal de apelaciones, debe ser puesta en libertad lo más pronto posible, y criticó el actuar de la juez Toruño, quien argumentó que no se podía ejecutar la sentencia porque el expediente había sido mal foliado.



“Dijo que se mantenía la prisión preventiva, primero porque estaba mal foliado y porque tenía borrones, lo cual no es cierto; después dijo que porque estaba puesto el recurso de casación, y ahora, porque la sentencia no esta firme, que me parece una locura”, manifestó el magistrado.



Próximo pronunciamiento



Apoyado en el Código Procesal penal (CPP), el magistrado expresó que ese tribunal deberá esperar diez hábiles después que el recurso de casación interpuesto sea notificado al abogado defensor.



“En ese período él podrá pronunciarse y posteriormente nosotros decidiremos si el recurso es admisible o inadmisible a la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, aclaró.



Según estimaciones suyas, si el abogado defensor fue notificado el mismo día, es decir miércoles 19 de diciembre, entonces tiene a más tardar hasta el martes 15 de enero de 2008 para pronunciarse sobre dicho recurso. “Hasta entonces, decidiremos si va o no a la Corte”, subrayó.



Lo prolongado de la fecha se debe a que el Poder Judicial inicia vacaciones hoy, viernes, y regresa hasta el lunes 7 de enero de 2008, día tercero del plazo según la ley.