Marenco: Yo no perdí, el daño es a Managua”

El paso a desnivel que el alcalde de Managua Dionisio Marenco pretendía construir en la Rotonda de Metrocentro no será realidad, ya que los concejales sandinistas acordaron sacar del presupuesto anual de la municipalidad los fondos para el proyecto. “Yo no perdí, la que perdió fue toda Managua”, reaccionó el alcalde.



A pesar de su derrota, Marenco insistió en el proyecto, y dijo tener esperanzas en conseguir ya sea fondos del gobierno central, a través de la Asamblea Nacional, o financiamiento internacional para ejecutar el paso a desnivel.



Tanto los concejales sandinistas como los liberales acordaron darle a Marenco sólo dos millones de córdobas para el inicio de los trabajos de diseño del Paso a Desnivel, y dispusieron destinar 30 millones de córdobas para el incremento del salario para los trabajadores de la comuna, y cuatro millones de córdobas para el Convenio Colectivo.



En el proyecto presupuestario aprobado por los concejales acordaron destinar 726 millones 48 mil córdobas para ejecutar 209 proyectos en los diferentes barrios de la capital, 56 proyectos más que lo propuesto inicialmente.



“Es una derrota para la ciudad de Managua”, dijo el alcalde, quien recordó que por ese lugar pasan 67 mil carros diarios, y que por el estancamiento que se registra se pierden 83 mil horas hombres.



Lamentó que los concejales sandinistas “manejaran mal el proyecto y lo convirtieran en un asunto político”, reiterando que era una “lastima que (los concejales) no lo hayan querido aprobar”. “Estoy triste, me hubiera gustado arrancar con certeza la obra, pero el diseño ya se está trabajando y se va a hacer, si no lo hago yo, seguro que el alcalde que sigue lo terminará”, sentenció.



Marenco explicó que tuvo que doblar su rey durante las discusiones sobre el presupuesto para evitar que el Concejo de Managua se convirtiera en una Asamblea Nacional. “Pude haberme levantado de la sesión y dejar el presupuesto en el aire como está la Asamblea Nacional, pero he tratado de que haya más armonía”, afirmó el edil.



Posiciones populistas



El alcalde criticó a los concejales sandinistas, que acordaron destinar más fondos a proyectos calificados por el alcalde como “populistas”. Explicó que de nada sirve reparar 100 kilómetros de calle si van a quedar mil 400 sin reparar. “En un barrio reparo tres calles, y el vecino que quedó en la cuarta calle va a estar molesto porque no alcanzó”, dijo Marenco.



En ese sentido, el alcalde expresó que era más efectivo trabajar en bloques de proyectos, puso como ejemplo que si se trabajaba en Villa Venezuela lo correcto era repara todo Villa Venezuela, “pero si pongo un parcha aquí y otro allá no hago nada”.



Aumento salarial va



La sesión del Concejo, que duró más de tres horas, presentó momentos tensos sobre todo por las mutuas acusaciones entre concejales sandinistas y liberales, que discutieron eternamente sobre las facultades de la comisión especial para determinar sobre los fondos que ingresaron de las petroleras, pero también ante la presión de los sindicalistas que, con altavoces, interrumpían constantemente las discusiones.



Al final, y con un voto unánime, los concejales acordaron aprobar un fondo de 30 millones de córdobas para incremento salarial, el que será efectivo a partir de la primera quincena de enero próximo. La aprobación provocó gritos de alegría y aplausos de los sindicalistas y de los trabajadores, que con pancartas pedían un 30 por ciento de incremento, logrando llegar sólo al 20.



Según el alcalde Marenco, el incremento debe ser diferenciado, y se debe priorizar a los trabajadores que laboran en condiciones de riesgo, es decir, los obreros que limpian los tubos madres, los cauces, los que recogen basura, los que están en La Chureca, el taller central, y otros similares.



Aunque Marenco dijo que para el área administrativa no habrá incremento salarial, afirmó que él velara para aumentar el salario a un grupo de ingenieros especialistas que a su criterio ganan muy poco.



Más proyectos



El monto total de presupuesto de la Alcaldía de Managua para 2008 es de un mil 286 millones 348 mil 504 córdobas. Para gastos corrientes se destinarán 560 millones 341 mil córdobas, y para gastos de capital 726 millones 48 mil córdobas. El 56 por ciento del presupuesto destinado para obra menores y mayores.



Según el concejal Róger Mayorga, del Partido Liberal Constitucionalista, en 2008 habrá 209 proyectos, pero de éstos 141 estarán destinados a todos los distritos que tiene Managua. “Habrá proyectos mayores, menores, obras sociales, culturales y deportivas”, aseguró el concejal liberal.