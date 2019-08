Ministro justifica los despidos del Minsa

Los despidos en el Ministerio de Salud respondieron a una situación de reordenamiento institucional para acercar a la población la salud, manifestó el ministro Guillermo González, al ser consultado sobre el despido de sesenta especialistas del Minsa Central, entre los que se cuentan los miembros de las juntas directivas de los sindicatos independientes.



Según el ministro González, el Minsa está en un proceso de reorganización, y se despidió al personal que no quería trasladarse a los territorios. “Nuestra idea es que los recursos estén donde la población lo necesita, porque hay departamentos donde no tenemos personal de salud, entonces les pedimos traslados, incluso con los mismos salarios.



“Lo que se pretende es que no continúen concentrados el 70 por ciento de los especialistas en Managua, León y Granada, que es donde están en la actualidad, tenemos que pensar en beneficiar a toda la población, y por eso es que se está reorganizando y fortaleciendo”, afirmó González.



También González declaró que en algunos hospitales de los departamentos, los quirófanos no son utilizados por falta de especialistas, y que en un país tan pobre como Nicaragua no podemos darnos ese lujo. Queremos menos burocracia y más atención.



González dijo que al despedir no preguntaron filiación sindical, sino que basaron su decisión en el esfuerzo de llevar la salud a donde se requiera. Curiosamente, en la lista de despedidos no había ningún especialista de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud).





Inversión hospitalaria

El proyecto de inversiones en general para el Minsa supera los 400 millones de córdobas, pero si le incluimos las mejoras en infraestructura se alcanzan los 600 millones de córdobas, dijo el ministro González, quien aseguró, durante un recorrido por el Hospital “Lenín Fonseca”, que para el próximo año con ese presupuesto se esta garantizando la reparación y mejoría de 10 hospitales, en las áreas de servicios quirúrgicos y emergencia.



“Para 2008 se estará concluyendo la construcción del hospital de Boaco, también se mejorarán hospitales en Managua, y estamos trabajando en la mejora de dos “hospitalitos”, uno en Muelle de los Bueyes y otro en Waspam. Hemos hecho gestiones para construir el hospital de Bilwi (Puerto Cabezas), donde ya tenemos algunas propuestas, pero esperamos a principios del año tener buenas noticias para la población de la zona”, concluyó González.