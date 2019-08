Se agudiza conflicto del salario mínimo

Luis Barbosa, dirigente de la Central Sindical de Trabajadores (CST), aseguró que los empresarios pusieron como excusa la huelga y en la zona franca de Granada y los están obligando a ir a las calles a protestar.



“La cosa es más triste. Ese conflicto de Atlantic nada tiene que ver con las propuestas del salario mínimo, pero como ellos mezclaron un conflicto particular con un conflicto global, entonces nosotros también la vamos a mezclar. Ellos tocaron los tambores y ahora nosotros vamos a bailar. Veremos si les gusta, porque durante el fin de año nos reuniremos los obreros de la maquila, la construcción y los otros sectores para decidir sobre las acciones a tomar en 2008”.



Por su parte, la ministra del Trabajo, Jeannette Chávez, convocó a la próxima reunión que se realizará el 9 de enero. Si el día 15 de enero la mesa de negociaciones del salario mínimo, compuesta por representantes empresariales, del gobierno y sindicales, no llega a un consenso, la ministra tiene la potestad de negociar de manera bipartita o imponer un monto.



En la anterior reunión, la propuesta de los empresarios era diferenciada entre el 7 y el 9 por ciento, el gobierno propuso el 10 por ciento, mientras los sindicatos solicitaban el 100 por ciento.



Douglas José Chabrol, secretario del sindicato Sintra Apparel, señaló que el conflicto con la empresa granadina se viene arrastrando desde hace un año por la deuda de horas extras a los trabajadores.



Según el sindicalista, no llegaron a ningún acuerdo, y a partir del martes 18 los trabajadores se fueron a paro laboral como medida de presión.



El Ministerio del Trabajo, entonces, mandó a conciliación el caso, pero no hubo solución, y el miércoles la Policía los agredió.



“Seguiremos en nuestra lucha hasta que nos den lo que nos deben”, aseguró Chabrol.