Defensor de Amoretty contra Policía y Fiscalía

El abogado Ponciano Tijerino, defensor de Luis Medina Amoretty, uno de los procesados por el crimen del agente encubierto Rómulo García, defendió el veredicto de no culpabilidad que emitieron cinco miembros de un jurado a favor de los tres imputados y dijo que era una actitud irresponsable de parte de la Policía y el Ministerio Público cuestionar el fallo del jurado.



“Los miembros del jurado son autoridad absoluta, independiente y soberana. La Policía y la Fiscalía no deberían estar cuestionándolos y más bien deberían reconocer sus errores en este proceso y en otros para prepararse mejor y ser más eficientes y profesionales. Es decir, tratar de buscar la prueba y la verdad material para no andar incriminando a personas a las que no pueden comprobarles los delitos que les imputan”, comentó.



La Fiscalía de Rivas inició esta semana un proceso investigativo para determinar la legitimidad de la decisión de los miembros del jurado; el miércoles citaron a los cinco miembros para indagarlos, y ayer, jueves, lo hicieron con personal de los juzgados rivenses, ya que así lo confirmó la fiscal departamental Isolda Ibarra.