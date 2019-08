Ortega buscará ayuda en Cuba para solucionar crisis energética

El presidente Daniel Ortega buscará ayuda en la IV Cumbre de Petrocaribe que el viernes se desarrolla en Cuba, para que en el primer trimestre de 2008 no haya necesidad de imponer un nuevo racionamiento energético en su país, explicaron fuentes del Gobierno.



La oficialista y sandinista Radio Ya informó el viernes que el mandatario nicaragüense "se encuentra ya en La Habana", donde fue recibido por el canciller cubano, Felipe Pérez Roque.



A comienzos de esta semana, el líder sandinista -quien viajó a la isla acompañado de su esposa, Rosario Murillo- dijo que en esta cumbre abordará el tema de la crisis energética que afronta su país con los gobernantes de Venezuela y Cuba.



La meta de Ortega es garantizar que las plantas generadoras, que ya fueron contratadas a través de la empresa nicaragüense-venezolana Albanisa, lleguen a tiempo el próximo año para superar el déficit energético que afronta este país.



Está previsto que los ingenios azucareros del país, que están en plena zafra, dejen de generar energía eléctrica en base a etanol en abril próximo, y si las plantas ofrecidas por Venezuela no llegan a tiempo, en el país volverá a registrar cortes de energía.



Esta nación centroamericano padeció racionamiento energético entre julio y noviembre pasados de cuatro y hasta ocho horas diarias por el problema del déficit de generación eléctrica de 80 megavatios.



Según Ortega, si estas plantas cuyo número no han precisado llegan a tiempo, no habrá riesgos de racionamiento de energía eléctrica, salvo apagones de corta duración porque cae un rayo o porque alguna planta deje de funcionar por avería.