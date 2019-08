“Debió mantenerse en prisión a Volz”

GRANADA

Dejar en libertad a Eric Volz, sin ninguna medida cautelar, fue la decisión final que ayer viernes tomaron los magistrados Roberto Rodríguez y Alejandro Estrada, de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Granada.



Los magistrados decidieron dar orden de libertad a Volz, lo cual fue disentido por el presidente del Tribunal, Norman Miranda quien manifestó que se debió admitir el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero manteniéndolo bajo el régimen de prisión preventiva.



Según Miranda, su opinión se basó en los artículos 167 y 401 del Código Procesal Penal (CPP), y a través de un documento expresa que “siendo que Eric Volz es extranjero, que está provisto de pasaporte, el que incluso está engrapado al reverso de folio 140 del tomo I del expediente de primera instancia, amén de que razonablemente y sin mayores esfuerzos mentales es de pensar que tras los graves acontecimientos, a él se le ha descalabrado el arraigo que tenía en Nicaragua”.



Dicho documento también dice que lo anterior da cabida para presumir que de quedar libre Volz, abandone ilegalmente el país “por consiguiente, ante la existencia del peligro de fuga para eludir su encartamiento ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, propio es que se le tenga en prisión preventiva, al tenor de los artículos antes mencionados”, reza parte del documento elaborado por Miranda.



El presidente del Tribunal de Apelaciones de Granada manifestó que, a su juicio, estando pendiente el recurso de casación, no debía favorecerse a Volz con una libertad definitiva, mientras la Sala Penal de la Corte Suprema no tomara la decisión final.



La propuesta hecha por el magistrado a sus colegas era de mantener el régimen cautelar de la prisión preventiva o al menos la retención migratoria. Sin embargo, “no se hizo ni una cosa ni la otra”, lamentó.



El magistrado dijo que a criterio de Rodríguez y Estrada se debía tramitar el recurso de casación, y, al mismo tiempo, dejar en libertad a Volz, sin embargo, cuando le preguntamos qué pasaría en el hipotético caso de que la Corte decidiera lo contrario, éste respondió que no quería especular.