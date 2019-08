Plan de seguridad en Navidad y Año Nuevo

Directivos de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) se reunieron ayer con la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, para conocer en detalle el plan de seguridad que implementarán las autoridades del orden durante las fiestas de Fin de Año y que involucra al Sistema Financiero Nacional.



“Expusimos a los gerentes de los diferentes bancos y responsables de seguridad de las entidades bancarias, cómo hemos distribuido en diferentes sectores a nuestras fuerzas, cuáles son las medidas que estamos implementando tanto de orden público como secreto de cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo”, dijo Granera al salir de la reunión.



Agregó que el plan de protección que han aplicado a los bancos y a sus clientes, ha sido todo un éxito, pues este año el asalto a quienes entran o salen de un banco se redujo en un 45 por ciento. “Los mismos gerentes de los bancos nos han dicho que han tenido muy pocas denuncias en relación con víctimas que hayan sido asaltadas al entrar o salir de los bancos”, dijo Granera.



Recordó que el único caso que han enfrentado fue el asalto a la sucursal del Western Union en Granada, la cual que no es entendida como entidad bancaria, sino como una empresa de remesas, pero que con todo y eso, el hecho fue esclarecido en 24 horas, y se encuentran detenidos los tres supuestos implicados.



La jefa policial consideró “todo un éxito” de las fuerzas del orden el manejo de la seguridad bancaria, e informó que con los directivos de Asobanp alcanzaron una serie de acuerdos para en enero evaluar todo el trabajo que han realizado y disponerse de una mejor forma para sus demandas de seguridad en 2008, las cuales cada vez son más tecnificadas.



“Esto nos exige una capacitación especial, porque (las demandas de los bancos) van más dirigidas hacia las estafas (cibernéticas), hacia el ‘pishing o hackers’, identidades que no son verdaderas, transferencias electrónicas, y tendremos que entrar en una capacitación más especializada para disponernos de una mejor forma y darle seguridad al sistema financiero”, dijo Granera, quien señaló que en la seguridad de los bancos están trabajando 800 efectivos en todo el país.



Asobanp satisfecho

La presidenta de Asobanp, Mercedes Deshon, calificó de “excelente” la labor que ha realizado la Policía, y señaló que los resultados “hablan por sí solos”. Agregó que en el plan de seguridad que les han presentado y que se aplicará hasta el 03 de enero, se establecen rondas y visitas especiales más continuas a todas las sucursales bancarias, una coordinación con todos los jefes de seguridad de los bancos y mayores oficiales a disposición de esas empresas financieras.



“En este período no hemos tenido reportes de asaltos, lo cual demuestra el buen trabajo que está haciendo la Policía, porque es en esta época cuando se dan mayores incidentes de esa naturaleza, por el pago de aguinaldo, el comercio está más activo y muy en línea con la actividad de diciembre”, dijo Deshon.





10 mil efectivos a la calle a partir de hoy

Granera informó que a partir de hoy, sábado, los 10 mil efectivos con que cuenta la Policía Nacional serán desplazados en todo el país para garantizar la seguridad de los nicaragüenses en las fiestas de Navidad.



La jefa policial señaló que los agentes del orden serán trasladados a todos los sitios en los que se encuentre la población, ya sea en las calles, en los mercados, entidades financieras o plazas, para que todos disfruten de las actividades que se realizan previo y durante la celebración de Noche Buena.