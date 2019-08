Vicealcalde corrige entuertos de Alexis Argüello

Supuestas irregularidades y malos manejos que habría hecho la administración del ex vicealcalde de Managua, Alexis Argüello, sobre el estipendio a una liga de fútbol que patrocina la comuna, quedaron ayer al descubierto.



Las suspicacias sobre el tema salieron a flote cuando una batería de cronistas deportivos abordó al vicealcalde de Managua, Nery Leiva Orochena, quien confirmó en rueda de prensa que había retrasos en los pagos al equipo ocasionados por la administración anterior.



Lo supo por los medios

En la conferencia de prensa, Leiva Orochena dijo que conoció el caso de las irregularidades (falta de pagos a la liga de deportes de la comuna) debido a informaciones difundidas por algunos medios de comunicación.



Los medios informativos aseguraron que Leiva Orochena no quería asumir el pago que se les debía a los jugadores, pero una vez que Leiva Orochena conoció la situación y determinó las irregularidades de su antecesor, procedió a ordenar los pagos retrasados a los jugadores.



Otras fuentes conectadas con la comuna dijeron que la administración anterior hacía pagos al equipo sin dejar soportes escritos, hecho que está siendo investigado.



“Más que un mal manejo, lo que había es un incumplimiento, porque no se había hecho la gestión debida (de la administración anterior), por lo que le dimos repuestas en menos de 24 horas”, dijo el vicealcalde al hablar con los periodistas. “La idea nuestra es llevar más el deporte a los barrios y así rescatar a los jóvenes de los vicios”, dijo Leiva Orochena, quien aclaró que cosas que se hicieron mal durante el período de su antecesor, como la suspensión de veladas boxísticas, se corrigieron.



Nueva directora de deportes

En la rueda de prensa fue presentada la nueva directora de deportes de la comuna capitalina, María Antonieta Ocón, quien dijo que su reto principal es atender el deporte, buscar patrocinadores para atletas, y “nuestro equipo de fútbol, ya que tenemos un presupuesto del que no nos podemos salir”. Es la primera vez en la historia de la comuna capitalina que una mujer es nombrada directora del área de deportes, y “nos toca apoyar el trabajo como llevar el deporte a los barrios, tanto a los jóvenes como también a las mujeres, porque hay muchachas a las que les gusta el boxeo”, agregó.