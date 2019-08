“Rompiendo mecates” por volver a la Patria

Corresponsal Costa Rica

Cada diciembre, miles de compatriotas empacan sus recuerdos, añoranzas, y se trasladan a su tierra.



La impaciencia los inunda, y los días previos a su viaje, se vuelven eternos.



Pasaron trabajando todo el año y han recogido algunos ahorros que los irán a gastar, a invertir y a compartir con sus familias.



La Navidad, más que ir a celebrar el natalicio del Niño Dios, se transforma para los nicaragüenses en sentimientos encontrados. Ansias y emociones por el recuentro, después de muchos meses de privaciones y trabajo.



“Los días se vuelven largos, esperando el momento de partir, y en el estómago se siente el mariposeo de la emoción, y es que no es para menos: allá nos esperan nuestras familias, hijos, esposas, madres, tíos y abuelas, entre otros”, nos comentó Luis Enrique Balladares.



Agregó que la ansiedad se vuelve mayor cuando aborda el bus y cuando pone el primer pie en tierra pinolera. “Sentimos una libertad inefable, porque aunque usted no lo crea, vivir en tierra ajena no te da la libertad que sientes en tu propia tierra”, sostuvo.



Los cupos en las diferentes empresas de transporte internacional no dieron abasto para trasladar a los nicas, y por ello miles tendrán que irse transbordando o bien esperar que pase el 24 de diciembre para llegar antes de la despedida del año.



“Hubiéramos querido tener más unidades para colocarlas, pero no pudimos. Es un año donde la salida de los nicaragüenses se ha desbordado. Creo que ahora viajan con más seguridad porque se han arraigado y se merecen sus vacaciones”, indicó el presidente de Transnica Oscar Alfaro Zamora.



Buses desde la una de la madrugada

Informó que la empresa está brindando servicios extraordinarios desde el pasado 14 de diciembre, y que desde el 20 los autobuses comenzarán a salir desde la una de la madrugada, hasta las tres de la tarde, con intervalos de media hora.



“Yo vine este año y hasta ahora en diciembre iré a mi país. Son días duros los que se pasan lejos de la familia. Es un esfuerzo que no tiene valor, pero allá no hay trabajo”, dijo César Páramo.



Las autoridades de Migración estimaron que unos 60 mil connacionales estarían saliendo, y por ello reforzaron los puestos fronterizos con más personas y se ampliaran los horarios de atención.



En el caso del joven Yasser Reyes Sánchez, que llegó en septiembre y que labora en construcción, “no se aguanta” para que llegue el 23, día en que saldrá de madrugada a su natal Nicaragua.



“Estoy desesperado en irme”, reiteró. A él lo esperan con ansias su hijita Katherine y su pareja Karla. En su viaje de retorno lo acompaña su hermano Julio, y su mamá se sumará después del 24 de diciembre, pues aún debe trabajar.



“Después de estar separados por varios meses ha sido una experiencia nada grata, pero llegarlas a verlas son emociones extras que no se pueden describir”, mencionó el pinolero.





Consulado atareado desde octubre

En el consulado General de Nicaragua, ubicado en San José, contrario a años anteriores, en los últimos días se ha observado más filas en el trámite de visas y no en el de pasaportes.



Las autoridades de la sede han explicado que la demanda de nacionales aumentó desde octubre, y que a diferencia del pasado, la mayoría optó por gestionar su pasaporte ordinario debido a que el provisional no les sirve para retornar.



Otro factor que ha generado que muchos decidan viajar, es que desde el año pasado los nicas residentes o con otro tipo de estatus legal, no pagan la visa de 20 dólares.



Adicional, que el estar vencida su cédula de residencia no es impedimento para salir y reingresar, porque la Dirección de Migración postergó su vigencia hasta el 2008.



Lo que los nicas que viajen en estos días deben tomar en cuenta es que si obtuvieron una visa con derechos a pagarse en Costa Rica, deberán presentar el recibo de cancelación del banco, en caso contrario, los oficiales de Migración no podrán el sello de salida.



A pesar de que miles se desesperan por la cercanía de su retorno, otros por diversas razones se quedan y pasan la festividad a lo tico, o bien forman grupos entre nicas, donde una gallina rellena, nacatamales y recuerdos no pueden faltar.





Los que no vienen, se divierten a su modo

María Irma Herrera es uno de los casos que para estás fechas extraña más su patria, pero le es imposible trasladarse. Ella desde hace nueve años no pasa una Navidad en Nicaragua. Es doméstica con dos trabajos de medio tiempo y tiene tres hijos.



“Yo estoy bien porque tengo trabajo y salud. Ir me resulta muy difícil por los gastos que tendría que hacer porque tengo tres hijos. Extraño mi país, porque aquí la Navidad se vive de otra forma”, indicó Herrera.



La oriunda de Río Blanco, Matagalpa, agregó que lo que más extraña, es el compartir con la familia, con los amigos, y la libertad que se siente en su país.



Ilustró que en este país “no se disfruta como en Nicaragua”, y que hasta ya se acostumbró a dormirse temprano el propio día de la Navidad y el último día del año. “La paso aburrida, pero me siento bendecida porque tengo trabajo”, acotó.



Ignacio Flores se prepara con otros paisanos y compran carne de cerdo para hacer chicharrones y nacatamales. Mientras preparan los platillos, la música nica no falta, al igual que unos traguitos para ahogar la melancolía y la cabanga de estar lejos de los suyos.



“Tengo a mi esposa que es tica y mis tres hijas, por eso año de por medio viajamos. Este año nos toca pasar acá y estaremos con otros amigos preparando comidas y escuchando canciones nicaragüenses”, narró.



Pero otra historia que también se repite año con año, es que pasado el 31 de diciembre, de nuevo miles emprenden el retorno al país donde han encontrado espacios laborales y oportunidades de superación.



“Es un martirio salir porque la frontera se satura, pero es peor cuando regresamos porque ocurre igual, sólo que al retornar a Costa Rica, es como comenzar de nuevo. Desde que pasamos la frontera empezamos a contar los días para que lleguen de nuevo las vacaciones de Navidad”, opinó Ricardo de la Concepción Umaña.



